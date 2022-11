I TETKICE SE ŽALE NA NASILNE ĐAKE: Dok čiste učenici ih izvrgavaju ruglu, šutiraju korpe za otpatke, otimaju krpe...

"Juče sam imala baš loš dan. Sve mi je teže da idem u školu i gledam onoliku nezainteresovanost i nevaspitanost dece. Sede na podovima hodnika, stepeništa, leže po klupama. Jedu neke podgrejane sendviče i bacaju ambalažu svuda. Udaraju se, vrište, pale papir u wc-ima. Hoćete još?", kratka je ispovest jedne korisnice Tvitera, koja se nedavno požalila, kao radnik u školi, na ponašanje učenika.

Nedavno je i slučaj nasilja učenika prema profesorki u Tehničkoj školi u Trsteniku pokrenuo brojna pitanja o ponašanju tinejdžera i učenika, koje, čini se, sve više ostaje bez kontrole.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić za naš portal objašnjava da ponašanje učenika, naročito u srednjim stručnim školama, održava sve više odnose nepoštovanja, kako prema nastavnicima i profesorima, tako i prema samoj obrazovnoj instituciji koju pohađaju.

"Kada posmatrate decu, njima je sasvim normalno da jedu na času, pa se desi tako da pljunu druga ili drugaricu, pa nastave da jedu. Takođe, neprimeren je rečnik kojim se služe, naročito u srednjim stručnim školama u kojima je izraženo nasilje i prema nastav"

Recimo, tetkice se neretko žale direktorima ili sindikatu škole, da im se oduzimaju metle, da se šutira korpa za otpatke, kad čiste da ih učenici izvrgavaju ruglu, otimaju krpe. One počiste učionicu, oni opet namerno pobacaju otpad. Jedino što one mogu je da se požale ili pognu glavu. Ali i kad pogledate, kome da se žale? Čini se da smo po pitanju takvih stvari u čorsokoaku, iz kog ne znamo da isplivamo.

"Prvo, učenici nemaju nikakvu odgovornost, iako zakon ima dobre elemente koje se odnose na kazne. U praksi, direktor pokrene disciplinski postupak, koji se rasteže i traje nedeljama, pa čak i mesecima. A država to plaća debelo. Recimo, jedan učenik u srednjoj stručnoj školi košta više od 1.000 evra, a to neko plaća. Zašto se niko ne zapita od roditelja i dece - ko ovo meni plaća? Zašto taj novac koji dobijam za školarinu arčim na jedan ružan i pokvaren način? To se dešava jer su i društvo i prosveta u krizi", dodaje.

Antić navodi i da je pandemija koronavirusa uveliko doprinela da se element vaspitanja u obrazovnom sistemu naruši.

Juče sam imala baš loš dan. Sve mi je teže da idem u školu i gledam onoliku nezainteresovanost i nevaspitanost dece. Sede na podovima hodnika, stepeništa, leže po klupama. Jedu neke podgrejane sendviče i bacaju ambalažu svuda. Udaraju se, vrište, pale papir u wc-ima. Hoćete još? — ❤️ (@IrenicaDj) November 17, 2022

"Ljudi su postali sebični, više se svađaju nego ranije. Izgubio se kontinuitet vaspitnog dela u školama. Zato svakog dana imate vesti o vršnjačkom nasilju. Recimo, i u ovom slučaju iz Trstenika, niko nije ustao da zaustavi to nasilje. Kako će sad ostali nastavnici da ulaze u to odeljenje i da predaju?", navodi naš sagovornik i dodaje:

"Mi proferosi srednjih stručnih škola moramo da iskažemo neku vrstu protesta protiv takovog ponašanja, jer se takve stvari događaju svakodnevno. Najgore je, kada se desi nasilje, taj nasilni učenik i dalje ide u školu dok traje disciplinski postupak. Suprotno tome, nastavnik da bilo kakav fizički kontakt napravi prema učeniku, odmah sutradan se dešava suspenzija. O takvom odnosu vam govori i činjenica da je pre više decenija postajala prava navala za Učiteljskim fakultetom. Danas, pogledajte koliko je pao broj studenata koji bi upisali srpski jezik ili matematiku. Nije to stvar plate, već poljuljanog dostojanstva", dodaje naš sagovornik.

Kako dalje objašnjava, sporno je, kada se desi nasilje od strane učenika, to što postoji mogućnost premeštaja u drugu školi, što, zapravo, ka rešavanju problema.

"Prvo, trebalo bi uvesti meru da se takav nasilan učenik udalji sa nastave do završetka disciplinkog postupka, i da mu se zabrani upis u bilo kojoj školi na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je u pitanju teži prekršaj, treba ih slati u popravni dom. Dakle, rigorozne kazne".

Na kraju, Antić poručuje "Stop, nasilju" i napominje da će Forum srednjih stručnih škola iskazati neku vrstu protesta povodom događaja u Trsteniku.

Kurir.rs/Telegraf