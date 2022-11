ŠTA SE DEŠAVA S PORODICOM ĆIRIĆ POSLE IZBACIVANJA NA ULICU? Majka: Deca su u šoku, muž i ja im govorimo da je sve u redu (VIDEO)

Priča o šestočlanoj porodici Ćirić koju je stanodavac ostavio bez krova nad glavom i ličnih stvari tako što je promenio bravu, zaprepastila je sve svojom brutalnošću.

Majka Kristijana uživo se uključila u jutarnji program Kurir TV "Redakcija".

Kako je navela za Kurir TV razlog za izbacivanje iz stana je bila dečja graja i vika koja je smetala komšijama.

Kristijana Ćirić je gostovala u emisiji Redakcija, gde je predstavila voditeljima i gledaocima situaciju i apelovala na građane koji su u mogućnosti da se jave i pravno pomognu.

Na pitanje novinara kako su deca doživela ovu neprijatnu situaciju, majka je prenela da je to traumtično iskustvo, posebno za decu, ali da su se suprug i ona potrudili da im ublaže sve pričom.

- Deci je to sve bilo šok. Sve se desilo preko noći. Mi se kao roditelji trudimo i rekli smo im da to svakom može da se desi. Suprug i ja smo im to prikazali kao nešto što je normalno u životu i da ćemo se jednog dana svemu tome smejati - izjavila je Ćirić.

A kako su rešili pravni deo problema Ćirić je zadovoljno ispričala, da se vrlo brzo odazvala gospođa koja će im pružiti i pravnu pomoć.

- Ona ima veliku želju da nam pomogne maksimalno i trajno. Takođe je pravnica - rekla je Ćirić.

