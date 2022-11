MINISTAR RUŽIĆ OTKRIVA KAKO ĆE BITI KAŽNJENI ĐACI KOJI SU MALTRETIRALI PROFESORKU: Ovo ćemo uraditi, a evo ko će snositi sankcije

Ne postoji opcija da ne reagujemo na nasilje u školama i da nismo reagovali. I ova deca koja su počinila ovo u Trsteniku biće najstrože kažnjena - moguće je i izbacivanje iz škole! Svaki put smo reagovali na nasilje. Ponavljam, kao društvo nije nam cilj samo da kaznimo i odbacimo, već da adekvatno reagujemo pojačanim vaspitnim radom i prevencijom da se nasilje više ne ponovi, kaže u intervjuu za Kurir ministar prosvete Branko Ružić nakon brojnih primera vršnjačkog nasilja, ali i nasilja nad prosvetnim radnicima.

- Statistika koju dobijamo od škola ne pokazuje alarmantno veći porast nasilja. Očigledna je zainteresovanost medija da to stave u prvi plan, i zahvalni smo medijima koji ukazuju na značaj ove teme. Za temu smo zainteresovani svi, i roditelji, i deca, i prosvetni radnici. Trudimo se da zaustavimo nasilje, ali moramo imati u vidu da njegov uzrok ne mora biti u školi. To nikako ne znači da se time ne treba baviti, niti da ijedan nasilni akt ne gledamo kao poziv da nešto promenimo u sistemu ako ne valja. I to je i poenta budućeg rada Ministarstva prosvete - da se time kontinuirano bavimo i sagledamo normativni okvir po kojem se postupa u ovakvim slučajevima i da vidimo na koji način da utegnemo sistem, uvedemo veći red i oštrije sankcije ako je potrebno, ali i da podršku koja je dobro osmišljena, ako treba, osnažimo i bolje koordiniramo.

Ako svi kažu da je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dobar, ali da se ne poštuje - ko ga tačno ne poštuje?

- Sve što smo propisali učinjeno je na primerima dobre prakse evropskih zemalja i uz rad međunarodnih organizacija, a usklađeno prema potrebama, navikama našeg društva. Da će propusta u ovako glomaznom sistemu biti, biće, jer ne govorimo o stvarima, već o ljudima. Bitno je da u pružanju podrške, pa i u sprovođenju sankcije i pojačanog vaspitnog rada, funkcioniše ceo tim ljudi, koji je često sastavljen i od više resora, od socijalne službe, MUP preko Ministarstva zdravlja do tužilaštva. I ne mislim da tu ima većih propusta, ali i kad se desi, rigorozni smo u sankcijama i prema rukovodiocima. Pozivam vas da jednaku pažnju u narednom periodu posvetite dobrim primerima gde su problemi prevaziđeni i gde nasilja više nema i gde je taj tim odradio sjajnu stvar da vrati dete s lošeg puta.

Ako direktor ne poštuje zakon, da li u mere spada i njegova smena?

- Apsolutno. Jedna od mera je i smena direktora, ako se utvrdi njegova, odnosno njena odgovornost.

Koje su to mere koje ćete vi kao resorni ministar preduzeti kako bi se vratilo dostojanstvo profesiji prosvetnih radnika?

- Svaki propis, sankcije za nepoštovanje reda u školi, pa i za donošenje mera o nasilniku i žrtvi nasilja biće pregledani i utegnuti kako bismo podigli poštovanje nastavnika.

Ako škola nije zamena za roditelje, kako onda uticati na roditelje da se više pozabave svojom decom?

- Govorimo o nečemu što prevazilazi nadležnosti škole i zalazi u pitanje najšireg auditorijuma. Iz ugla ministra prosvete mogu da kažem da i roditelji mogu potražiti podršku kako od školskih psihologa za dodatnu obuku, savet, tako i u drugim institucijama države za savet u roditeljstvu.

