NISU DOVOLJNE SAMO ZIMSKE GUME! Evo kako da najbolje spremite automobil za loše vremenske uslove

Stavili ste zimske gume na svom vozilu i tu je vaša priprema za zimu gotova? Ako ste pomislili da je to tako, prevarili ste se, to je tek početak… Osim pripreme kompletnog vozila, od guma do metlica brisača, veoma je važno odgovorno ponašanje svakog vozača po izazovnim vremenskim uslovima koji su već krenuli!

Sigurno je najveća noćna mora svakog vozača vožnja po neželjenim i specifičnim zimskim uslovima – snegu, kiši i poledici! Ni najbolji vozači u sebe tada nemaju sigurnosti, a kako bi izbegli saobraćajne nezgode i probleme, automobil treba pripremiti za ovako loše uslove vožnje na vreme, ali i prilagoditi vožnju mokrim i klizavim ulicama.

Kada govorimo o zimskoj opremi, zapravo prvo govorimo o zimskim gumama koje su po svom sastavu prilagođene za vožnju po niskim temperaturama. Takođe, gazni sloj same gume napravljen je tako da koristi "lamele" koje omogućavaju bolji kontakt s podlogom bilo da je zaleđena ili prekrivena snegom.

Zimske gume svakako su pojam koji podseća na mokre ulice i izazovne zimske uslove, pa od njih i kreće cela priprema vozila za takve uslove. Kada je spoljašnja temperatura manja od 7 stepeni celzijusa letnje gume gube elastičnost i svojstva prijanjanja na asfalt. Zbog trenja s podlogom dolazi do trošenja materijala, odnosno istrošenosti gume, što uzrokuje produženi zaustavni momenat tokom kočenja, a ispravan pritisak u gumama ostvaruje optimalnu gaznu površinu, kao i upravljanje vozila.

Sledeći, ali ništa manje važan zadatak jeste ispravnost akumulatora koji je glavni izvor energije potrebne za pokretanje motora. Akumulator je "skladište" električne energije proizvedene pomoću alternatora tokom rada motora, a pri niskim temperaturama performanse akumulatora drastično opadaju.

Sva novija vozila imaju veliki broj funkcija i funkcionalnosti operativnih koje se pokreću isključivo uz električnu energiju a ne manualno. Savetujemo vam da proverite napon akumulatora u vašem vozilu, struju punjenja-alternator, te zaštitite polove akumulatora mašću radi sprečavanja oksidacije. Ako je moguća izvršite dopunu tečnosti u ćelijama akumulatora, dopunjujete ih samo destilovanom vodom.

Pregled vozila pre početka zimskih vremenskih uslova

Potpuni servis vozila potrebno je obaviti pre zime kako vas loši vremenski uslovi ne bi uhvatili nespremne na putu. Tako se preporučuje da osim zimskih guma i akumulatora proverite i:

ispravnost signalizacije

ispravnost uređaja za pranje stakala

provera tečnosti u svim sistemima koji je koriste

rashladnu tečnost motora – antifriz – kontrola temperature smrzavanja

ulje za kočnice

visinu motornog ulja

čistoću filtera motora i filtera ventilacije

gumene elemente na vozilu

Dodatni saveti za ličnu i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju

Potrebno je održavati veći razmak – što znači da imate dovoljno prostora za sigurno zaustavljanje

Pre vožnje vozilo očistite od snega (to je i zakonska obaveza i ne uključuje samo "rupice" na staklima, farove, retrovizore i metlice brisača nego celo vozilo)

Kanister za pranje vetrobranskog stakla napuniti zimskom tečnošću za pranje jer bolja vidljivost garantuje veću sigurnosti, takodje i rezervoar za gorivo napuniti do vrha jer nikad ne znate koliko možete čekati zaglavljeni u nekoj koloni.

Kod vožnje po lošim vremenskim uslovima postoje određena pravila, koje je potrebno poštovati.

Na klizavoj i mokroj podlozi ništa se u toku vožnje ne sme raditi naglo, nego smireno i s merom.

Od zimske dodatne opreme važno je imati lance za sneg kao i metlicu za čišćenje snega sa vozila i stakala.

Nakon svakog pranja vozila obavezno uprskati u bravu sredstvo za odleđivanje brave vrata.

Izbegavajte nepotrebno zagrevanje motora, radom u mestu-leru

Nemojte terati hladan motor na visoke obrtaje

Prilikom vožnje izbegavajte rupe na putu koje mogu uzrokovati oštećenju

Ne odmrzavajte sneg i led toplom vodom i nemojte strugati led na vozilu jer ćete oštetiti lak na vozilu!

Uradite test kočionog sistema!

(Kurir.rs/Alo)