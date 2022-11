PREDSEDNIK O PARTIZANU I SKANDIRANJU: Zna se tačno ko je to naredio, presreli smo poruku "Ajd, sad opet na Vučića"

Vičite šta hoćete, ne možete da ubijate a da me imate za saveznika, rekao je on

BEOGRAD - Od košarkaških timova Partizan i Zvezda su timovi koji dobijaju najviše para od države u Evropi. Jasno je da Partizan nije ugrožen jer je dobio i od NIS-a i od Telekoma, ali i od grada, saveza, pa nek uprava kaže koliko je to miliona evra - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući jutros u jutarnjem programu odgovarajući na pitanje šta kaže na skandiranje sa dobro poznatom uvredom.

- Jesam li p*der što nisam priznao nezavisno Kosovo, ili što gradim auto-puteve, e sad su ljudi napisali ono što je pravi razlog što su pohapšeni koljači, ubice i narko dileri - rekao je predsednik i dodao: Vičite šta hoćete a ja ću da se bijem za ovu zemlju, ne možete da ubijate i da dilujete a da me imate za saveznika - rekao je predsednik gostujući jutros na TV Prva upitavši što je problem da se kaže da je to skandiranje "Vučiću, pederu" kad svi za to znaju.

On je rekao i kakvu je poruku dobio u izveštajima posle posete Grčkoj i večere sa Micotakisom a to je navijanje na košarkaškoj utakmici Parizan-Makabi na kojoj je vikano "Vučiću, p*deru" i da su presretnute poruke iz inostranstva, hiljade kilometara daleko, a u kojima je naređeno: "Ajd, sad opet na Vučića".

Na pitanje pa čija je poruka to bila, Zvicerova, predsednik je rekao: Ne, onog drugog.

Pisali su kako će dete da mi dave i muče! Naravno da me boli kada vidim šta su planirali Vučić je govorio i o tome kako su kriminalci planirali ubistvo njegovog sina Danila i šta je pisalo u tim porukama. - Da vam kažem podsmeh je postojao o svemu. Za mene je najozbiljnije ono što se tiče naroda. Da li me boli što hoće da me ubiju dete? Recite mi kako biste se vi osećali i da to čitate od najozbiljnijih ubica. Crno na belo. Čitate da se se on raduje. Da piše kako će da ga davi i da ga muči i da oseti sladostrast dok mi ubija dete. Naravno da me boli.

- Nikada me nećete imati za saveznika - rekao je predsednik dodavši da je svedok-okrivljeni Srđan Lalić lepo rekao da su planirali ne samo ubistvo Aleksandra Vučića nego i drugih članova porodice Vučić a on ne sme da slaže jer ako slaže i najmanju sitnicu ne ide na 18 godina robije nego na doživotnu, rekao je predsednik.

Možete da me ubijete, Srbijom neće vladati dileri i ubice

Vučić je izjavio da kriminalci mogu da ga ubiju, ali da Srbija neće biti zemlja u kojoj vladaju narko dileri i ubice. On je u delu gostovanja odgovarao na pitanja o skandiranju "Vučiću, p*deru" i transparentu "Stop francuskoj vojnoj operaciji Sky u Srbiji! Sloboda za grobare!"

"Jesam li peder što nisam uveo sankcije Rusiji, ako jeste to je uredu; jesam li peder što nisam priznao Kosovo, prihvatam. Jesam li peder što gradimo najviše aotoputeva u Evropi, što se nisam zaustavio kad su mi rekli da ne rušim hrast na putu pa bi trebalo još četiri godine da gradimo, neko je morao da ga poseče", ponavljao je Vučić. On je ocenio da je jasno da je razlog skandiranja navijača to što su uhapšeni "koljači, ubice i narko dileri" i da treba reći da ga mrze a on će nastaviti.

"Nisam vam ja Boris Tadić da vas molim da ne vičete ili svi iz SNS-a i SPS-a koji idu da zivkaju novine da ne pišu čim se neki tekstić pojavi. Vičite šta hoćete. Ne možete da ubijate ljude i dilujete drogu, a da imate predsednika za saveznika", rekao je Vučić.

Potvrdio je da nisu svi uhapšeni iz takozvanog vračarskog klana, koji su planirali ubistvo predsednika, već dvojica. Tvrdi da je preko skaj aplikacije otkriveno da su razmenjivali poruke o tome "da bi posebno uživao u tome kako da Vučićevo dete umire u mukama" i da su zato organizovani transparenti protiv skaj aplikacije.

