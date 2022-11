PREDSEDNIK UŽIVO UOČI PUTA U BRISEL: Nemcima ne verujem ama baš ništa kad je reč o KiM! OVO JE KURTIJEV PAKLENI PLAN

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje ovog jutra uživo na televiziji gde golvori o svim gorućim temama za Srbiju uoči puta za Brisel poput Kosmeta, predstojećem susretu sa Aljbinom Kurtijem...

- Kasno sinoć nismo ni znali kad je tačan termin sastanka sa Kurtijem... Sinoć kasno smo saznali da će to biti ujutru u 8 časova... Situacija je teža nego u poslednjih 10 godina i objasniću zašto a nisu samo tablice! On je na prethodnom sastanku pomenuo 3 stvari zbog kog su Srbi izašli iz institucija...

Pitao sam Lajčaka, zašto me uopšte zovete

- Pitao sam Lajčaka, zašto me uopšte zovete... Što ne pozovu samo Kurtija... Mi smo uradili i napravili sve što smo mogli, kad vas sateraju u ćošak i nemate kud, onda vam je lakše... Ne mislim da će Kurti išta odložiti jer bi odložio da je hteo. Kurti je pokazao da ne želi da Srbe na KiM.

Ovo je Kurtijev pakleni plan

Predsednik je objasnio da je Kurti želeo za "srpske poslanike" - lažne Srbe koji imaju triput manje glasova a ne poslanike Srpske liste koji su pokušali da spreče pakleni Kurtijev plan koji je sledeći: da ti "srpski poslanici" lažni Srbi priznaju tzv. Vojsku Kosova koja po Rezoluciji SBUN 1244 niti postoji, niti sme da postoji.

A koji je to drugi američki plan?

Koji je to drugi američki plan? Gde ste ga videli, znate kad će to da vam ponude, pa nikad... Pokažite mi ga, evo ja ću odmah da ga potpišem samo da Kosovo ne uđe u UN... To se nikad neće desiti, rekao je predsednik.