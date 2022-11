PREDSEDNIK VUČIĆ O POVEĆANJU PLATA I PENZIJA: Evo kad povišica leže penzionerima, a kad zaposlenima!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je dobre vesti penzionerima gostujući jutros uživo na televiziji.

On je najavio značajno povećanje penzija, najveće dosad.

- Ja živim za istoriju i šta će da ostane iza mene, a ne šta će za mene da kažu ili napišu danas. Plate su bile 330 evra, sad će biti 745 početkom godine. Borim se za rezultate - kazao je Vučić.

- Od 2. i 3. decembra kreće isplata penzija sa uvećanjem, najavio je predsednik.

- Situacija u Srbiji je dobra uprkos krizi koja je u svetu na svim nivoima - ističe Vučić.

Kaže da se u Srbiji niko ne pita da li će biti struje jer se zna da će je biti, a u Nemačkoj nije takav slučaj. Istakao je da su Srbi bili nezadovoljni svim svojim vladarima u istoriji, te istakao da je i Miloš Obrenović bio proteran iz zemlje.

- Protestuju protiv izgradnje mosta. Kad to vidite, zapitate se šta u stvari hoće. Protiv litijuma hoće da protestuju i oni koji ne gase cigaretu ni u Skupštini. Onaj koji bi trajno zabranio eksploataciju bi trebalo staviti ludačku košulju jer bi to značilo odricanje od 100 milijardi. To ludilo samo kod nas postoji - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da Majdanpek kao grad postoji upravo zbog rudnika, a nedavno je tamo napadnut radnik iz Kine. Kaže da se nijedna zemlja nije odrekla litijuma i koja je potpisala da se trajno odriče litijuma, gasa, nafte...

