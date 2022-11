KIŠA I DALJE PADA! RHMZ upozorava na olujne udare košave: Ovde se očekuje do 15 centimetara snega! Poznato kada prestaju padavine

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa kišom i temperaturom do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se formiranje pet do 15 centimetara snežnog pokrivača. Posle podne i uveče prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 6 do 9. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno s kišom, posle podne i uveče razvedravanje. Najniža temperatura oko 4, najviša oko 8 stepeni. Vetar slab i umeren severozapadni.

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće tegobe kod većine hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama s povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje, a više pažnje preporučeno je učesnicima u saobraćaju.

Na planinama sneg

foto: Printscreen/RHMZ

"U toku jutra na severozapadu Srbije suvo, a u ostalim krajevima povremeno kiša slabog do umerenog intenziteta. Na planinama sneg (u jugozapadnoj Srbiji uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm). U toku dana dalјe slablјenje intenziteta kiše, a kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. U istočnoj Srbiji jak severozapadni vetar", najavio je RHMZ.

Upozorenje na olujne udare košave

"Sutra na planinama, u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno dostizati udare orkanske jačine (preko 28 m/s). Vetar će u sredu ujutro i pre podne biti u slablјenju", upozorava RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

Zbog snega i leda na području jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije na snazi je žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak ujutru ponegde slab mraz i suvo pre podne, a sredinom dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 9°C do 14°C. Uveče kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C. U sredu i četvrtak hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. Padavine prestaju u četvrtak. U petak i za vikend duži sunčani periodi sa hladnim jutrima i malo toplije tokom dana prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)