APEL RODITELJIMA: PROBLEM NASILJA SE REŠAVA U ŠKOLI Ne može se sasvim osloniti na medije, a PREVENCIJA JE BOLJA OD GAŠENJA POŽARA

Najnoviji slučaj vršnjačkog nasilja koji je podigao buru u javnosti dogodio se u Školi za dizajn kože u Beogradu, kada je učenica prvog razreda tukla drugaricu iz odeljenja. To je za Kurir potvrdio direktor škole Branislav Mileski, koji je rekao i da je škola odmah reagovala, obavestila roditelje i nadležne.

Kako je minsitarstvo reagovalo, kada je reč o poslednjim slučajevima vršnjačkog nasilja koji su prijavljeni? Gošća je Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, koja je predstavila vid alternative Ministarstva prosvete.

-Uzrok nije škola. Nasilje je vrlo širok društveni pojam. Svi koji su bili u detetovom životu, mediji, svi su oni odgovorni za to. Ne možemo kriviti sistem ali očekujemo od škole da ako se desi nasilje one su obavezne da reaguju po protokoku. Da se pokrene vaspitno dislciplinski postupak i mere kako do nasilje ne bi došlo rekla je Viček.

Različite su prepreke zbog kojih se te mere ne sprovode.

- Izlaze inspekcije i proveravamo kako je do nasilja došlo. Često roditelji ne javljaju školi, nego odmah medijima. Sada su i kod vas pojačane kampanje s ciljem zaustavljanja nasilja - ispričala je Viček.

Voditelje je zanimalo šta je to što sistem može da uradi, radi poboljšanja stanja u školama

-Ima različitih razmišljanja i treba sagledati svaki slučaj ponaosob, jer svi su važni od dece do profesora. Mehanizam koji treba da se napravi je posledica dobrih prethodnih analiza - rekla je Viček i dodala da nije potrebno samo gasiti požar već i preventivno raditi.

A voditelje Kurir TV je zanimalo da li je nasilje u porastu.

-Broj prijava je porastao i sve vrste nasilja mogu imati prvi, drugi, i treći nivo. Mi nemamo evidencije u sve. Bavimo se ovim putem ojačavanjem sistema. Sada trenutno radimo na gašenju vatre. VI biste mogli da napravite primere kampanje lepe prakse pa da i to roditleji javljaju vašem listu - rekla je Viček.

