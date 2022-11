RODITELJI UPOZORAVAJU: Lažni pedijatar od majki traži slike golišavih beba i snimke kako im povlače kožicu na polnom organu!

Lažni pedijatri opsedaju majke na društvenim mrežama i traže slike golišavih beba. Navodno nude pomoć, a zapravo im je u cilju samo da dobiju fotografije dečjih polnih organa i video-zapise!

Na ovo su upozorile majke na društvenim mrežama, tačnije na grupi "Trudnice, mamice, bebice". One su alarmirale ostale roditelje, koji su članovi ove grupe, da budu na oprezu i ne nasedaju na priče lažnog pedijatra, koji je, po svemu sudeći, pedofil!

- Pažnja, ako je ovde postavila oglas dotična Dragana Babić, predstavlja se kao pedijatar, u stvari traži gole slike deteta da joj se pošalju - stoji u upozorenju jedne majke. Potom su se u komentarima javljale žene kojima se izvesna doktorka javljala sama, nudila pomoć i insistirala na razgovoru o dečjim polnim organima, a kasnije i na fotografijama.

Kurir je imao uvid u poruke koje je ova žena slala pojedinim majkama, u kojima od majki traži slike, a zatim i video-snimak na kom treba da se vidi kako majka dečaku povlači kožicu na polnom organu, a kako bi ona proverila da li je sve u redu.

Kurir je stupio u kontakt sa dve majke, koje su želele da ostanu anonimne, a od kojih je lažna doktorka, koja se predstavlja kao Dragana Babić, tražila slike golih beba.

Prof. dr Goran Kunjadić Na mrežama ima mnogo pedofila, sve sumnjivo prijaviti MUP Prof. dr Goran Kunjadić, specijalista za sajber-bezbednost, ističe da je potrebno da roditelji o ovome obaveste Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK). Goran Kunjadić foto: Privatna Arhiva - Oni se bave i borbom protiv pedofilije, imali su dosta uspešnih akcija razotkrivanja pedofila. Potrebno je i da o tome obaveste društvenu mrežu na kojoj se to desilo. VTK može da dobije podatke od njih o tom profilu, a kada budu obaveštavali VTK, treba da navedu i da je taj profil ukinut, onda će oni preduzeti mere. Roditelji moraju biti pažljivi i da čim je nešto sumnjivo, prijave policiji. Posebno da vode računa kome šalju fotografije svoje dece, jer na društvenim mrežama vreba mnogo pedofila. Ne treba nikome verovati naslepo - upozorava Kunjadić.

- Ona je postavila oglas u toj našoj grupi kako je pedijatar i ako nam nešto treba, da možemo slobodno da je pitamo i za sva pitanja da joj se obratimo. Uglavnom je ona prva pisala majkama. Bar na deset profila se javila. Recimo, ja sam je pitala koliko beba od devet meseci treba da ima obroka dnevno, a ona mi je tražila da joj pošaljem snimak golog deteta. Kada sam posumnjala da se iza svega krije neki manijak, napisala sam da treba da ih bude sram i da je to lažan profil, ona me je blokirala. Besna sam, mora da se otkrije ko stoji iza toga, a sigurno je u pitanju neki pedofil - ispričala je za Kurir jedna od majki i dodala da je sve prijavila policiji, ali i društvenoj mreži na kojoj se sve i odigralo.

Još jedna majka obratila se lažnoj doktorki za pomoć, ali kada je lažna pedijatrica počela da insistira na razgovoru o polnom organu, naša sagovornica je posumnjala da se iza njenog profila zapravo krije pedofil.

Ugašen profil lažne doktorke Pisala da su deca ukras sveta Lažni profil foto: Printskrin/Facebook Iako je profil osobe koja se predstavljala na društvenim mrežama kao pedijatar Dragana Babić najverovatnije obrisan, roditelji koji su na osnovu kontakta posumnjali da je u pitanju neki pedofil poslali su nam printskrin kako je izgledao taj profil pre nego što je ugašen ili obrisan. Navodi se da je dotična osoba iz Prijedora, da je studirala Medicinski fakultet u Novom Sadu, kao i da navodno živi u Novom Sadu, ali ono što je jezivo jeste opis na profilu u kojem se navodi "Najlepši je poziv lekara pedijatra, pošto su deca ukras sveta".

- Ne znam da li je u pitanju žena ili muškarac, predstavlja se kao pedijatar i ja sam, kao i ostale mame iz grupe, pisala radi nekih saveta. Pitala sam je za sirup, na šta je ona mene pitala da joj/mu pošaljem slike detetovog polnog organa - svedoči još jedna uplašena majka za Kurir.

Brojke 6 pedofila uhapšeno pre nedelju dana u nastavku policijske akcije "Armagedon" 12 predatora uhapšeno je u maju u istoj akciji, koja se bavi otkrivanjem pedofila na društvenim mrežama

Osoba koja se krije iza profila navodnog pedijatra Dragane Babić tražila je od majki da deci povlače kožicu na polnom organu, da to snime i da joj pošalju, vidi se po prepiskama. Kurir je pokušao sa stupi u kontakt s lažnom pedijatricom, ali profil nismo mogli pronaći, jer je verovatno obrisan, s obzirom na to da su majke isti prijavile i ovoj društvenoj mreži. Do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore od MUP.

Kurir.rs/ Mina Branković

