Saznajte sve o opasnostima od električne struje u vašem domu i adekvatnoj zaštiti.

Električna energija olakšava nam svakodnevni život i neretko je uzimamo zdravo za gotovo. Isto tako, često zaboravljamo na opasnosti koje mogu biti povezane sa njom, jer nepažnja može da izazove požar ili električni udar. Zato pročitajte koje opasnosti od električne struje u kući postoje, koje kvarove možete sami da otklonite i kada je bolje pozvati stručnjaka.

Dotrajalost i nestručnost su ključni problemi

Verovatno su vas još od malih nogu upozoravali na opasnosti od struje. Već sigurno znate da struja i voda ne idu zajedno, ne smete dirati prekidače i slično.

Kao ključne probleme vezane za struju u kući električari navode:

dotrajalost uređaja, pre svega kablova, produžnih kablova, kablova na raznim kućnim aparatima i

nestručne intervencije na postojećim električnim uređajima i instalacijama i nestručno nadograđene električne instalacije (preopterećenje postojećeg osigurača).

Zimi, upotreba dodatnih grejnih tela može dovesti do preopterećenja produžnih kablova i instalacija.

Bojler je najveći uzročnik problema među uređajima u domaćinstvu

Ljudi se često obraćaju električarima zbog raznih kvarova: aparata, utičnica i prekidača, povezanih sa razvodnim ormarićem i kontakata u pojedinačnim razvodnim kutijama.

Stručnjaci se slažu da većinu problema sa električnom energijom u kući izaziva električni bojler.

Oni takođe upozoravaju na probleme koji mogu nastati upotrebom jeftinih prekidača, utičnica i osvetljenja. Neželjene situacije mogu nastati i zbog aparata koji se kupuju po veoma niskoj ceni i nemaju sertifikate, tako da nije poznato da li su uopšte prilagođeni našoj električnoj mreži.

Pozovite stručnjaka

Iako su svi ovi problemi opasni, najopasniji mogu biti kvarovi na razvodnim kutijama i glavnom razvodnom ormariću, pa ih nemojte sami popravljati.

Za ovakve kvarove obavezno pozovite stručnjake. Takođe, pozovite ih ako primetite da se aparati ili instalacije zagrevaju ili mirišu na paljevinu, to mogu biti prvi znaci upozorenja da može doći do požara. Ukoliko se dešava da vam više puta iskače jedan isti osigurač, pozovite električara da utvrdi zašto se to događa.

Rukovanje strujom je opasno po život, zato putem osigurača isključite napajanje i sačekajte električara.

Rukujte strujom samo ako ste obučeni za to i ukoliko imate potrebna uputstva za rad i održavanje uređaja i razumete ih u potpunosti. Ukoliko niste obučeni za rad sa strujom, bavite se manje opasnim poslovima, kao što je zamena sijalice, svetala i prekidača.

Budite oprezni i sa ovim poslovima. Električari upozoravaju da je čest slučaj da ljudi staru sijalicu zamene sijalicom prevelike snage. Ovo je posebno opasno u slučaju dekorativnih lampi napravljenih od prirodnih i zapaljivih materijala, jer može da dođe do požara usled pregrevanja.

Električari objašnjavaju uobičajene slučajeve

Saveti stručnjaka kako da se ponašamo kada nešto pođe po zlu:

Pecka vas struja, kada dodirnete veš mašinu

To se često dešava u slučaju da se uređaji premeštaju ili su dotrajali i došlo je do oštećenja donjeg dela okvira mašine. Pozovite električara da proveri uzemljenje jer postoji rizik od strujnog udara.

Obavezno ga obavestite o tome šta se prethodno događalo, jer nedovoljne ili netačne informacije takođe mogu da ugroze rad profesionalno obučenog električara.

Neispravan prekidač

Prvo isključite osigurač. Zatim pozovite kvalifikovanu osobu da zameni prekidač novim. Popravka starih električnih elemenata nije preporučljiva, jer materijal takođe dotraje tokom godina.

Istovremeno, električar će videti i šta se dogodilo sa prekidačem – da li je reč o lošem kontaktu ili preopterećenju, kako bi se osiguralo da se problem ne ponovi.

Iz punjača telefona pojavljuje se dim

Odmah ga isključite iz napajanja ili isključite osigurač utičnice u koju je punjač utaknut. Pokušajte da utvrdite da li postoji greška u instalaciji ili punjaču.

Voda i struja

Morate biti veoma oprezni kada su u pitanju struja i voda, pošto je voda dobar provodnik i može izazvati strujni udar ili požar.

Ukoliko dođe do izlivanja vode blizu električnih instalacija, odmah isključite struju putem glavnog prekidača u metalnom ormaru, koji se obično nalazi van kuće, stana.

Upotreba električnih kućnih aparata u blizini lavaboa je opasna. Električari takođe ne savetuju korišćenje produžnih kablova u kupatilu i njihovu upotrebu u blizini bazena u baštama leti.

Nema sezone za električare?

Neki električari kažu da nema razlike u količini posla tokom godine. Drugi, međutim, ističu da imaju više posla na početku i na kraju grejne sezone, jer se ljudi ne pripremaju za nadolazeće promene.

Električari kažu da imaju dosta posla tokom praznika, kada su ljudi kod kuće i pokušavaju da poprave ili isprave neke greške koje im već duže vreme smetaju.

Kako postupati tokom oluje i kako se zaštiti od udara groma pročitajte na Sve će biti u redu.

Novoizgrađeni stambeni objekti prilikom legalizacije treba da imaju atest o uzemljenju kućnih instalacija, što je potvrda da su kućne instalacije ispravne. Ukoliko živite u objektima starije gradnje možete kontaktirati ovlašćene firme da provere da li su vaše kućne instalacije ispravne i pravilno uzemljene.

Po Zakonu o zaštiti od požara korisnici - pravna lica u zavisnosti od namene objekta, dužni su da kontrolišu objekte na dve do šest godina.

