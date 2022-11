SKANDAL! SRPSKO KULTURNO NASLEĐE NA RASPRODAJI! Naše veliko blago prodaju na internetu ZA MALE PARE!

Srpsko blago iz Vinče, verovali ili ne, prodaje se na internet stranicama po cenama od 40 do 2.000 dolara!

Na sajtu za prodaju "Ibej" ovih dana nude se vinčanske figurice stare više od 4.500 godina koje su kulturno nasleđe arheološkog lokaliteta Vinča. To je probudilo sumnju među pojedinim kupcima da li je reč o plagijatima ili originalima.

Figure, među kojima su "vinčanska dama", "ukrasne kamene perle", "boginje terakote" iz doba neolita, prodaju se iz svih delova sveta. Među oglasima se mogu naći i prodavci iz Australije, Nemačke, Amerike, Kanade, Bugarske, Belgije koji tvrde da su figure autentične i da potiču baš sa lokaliteta u Vinči.

Kultna nasleđa na udaru kriminala Stručnjaci tvrde da je jedan od velikih problema taj što su decenijama naši bogati lokaliteti veoma ugroženi. Oni nisu adekvatno obezbeđeni, pa nije tajna da je Srbija zbog svog arheološkog blaga odavno vrlo atraktivna destinacija za kriminalne grupe i lažne arheologe koji nelegalno iskopavaju i trguju opljačkanim starinama. U prilog tome ide i činjenica da lokalitet Vinča niko ne obezbeđuje, a većina divljih kopača lopova, pojavljuje se noću, kada tek nikoga nema.

Sumnjivi komadi

U antikvarnici "Uskok" kažu za Informer da je ova prodaja veoma sumnjiva i da je najverovatnije reč o nelegalnoj prodaji.

- Trgovina ovim figurama je sumnjiva i retko ko se time bavi! Tu se uglavnom radi o prodaji mimo zakona. Zato kupci, ljubitelji i kolekcionari kulturnog nasleđa, treba da budi oprezni kada bilo šta kupuju od vrednih umetnina. Pogotovo što je prodaja oglašena na "Ibeju", na kojem možete bez problema da prodajete sve i svašta, bez provera i posebnih uslova. Ovde nema mnogo dileme i, po mom mišljenju, imamo dve opcije. Ili da je neko na crno preko granice preneo iskopine i prodavao dalje po svetu, jer je u Srbiji prodaja zabranjena. Ili da je reč o ozbiljnim kopijama, za šta postoji veća verovatnoća - kažu u ovoj antikvarnici.

Ko sme da radi arheološka istraživanja? * muzeji i zavodi * Filozofski fakultet u Beogradu i Novom Sadu * Arheološki institut * još nekoliko instituta

Nema kontrole

Da bi ovi predmeti trebalo da prođu procenu eksperata koji bi utvrdili da li je reč o originalu i da je to gotovo nemoguće potvrditi sa slika na sajtu, smatra i predsednik Srpskog arheološkog društva Adam Crnobrnja.

- Teško je reći ovako na osnovu slike i opisa da li je reč o originalu ili kopiji. Između ostalog, te figure i ne moraju da budu sa naših prostora jer je vinčanska kultura predstavljala kulturu zemalja jugoistočne Evrope, današnju Rumuniju, Bugarsku, Srbiju i Crnu Goru, pitanje je odakle su. Koliko sam ja video, u opisu tih figura piše Vinča Pločnik, što je lokalitet kod Prokuplja, ali ne mora da znači da je figura sa tog lokaliteta To sve treba proveriti. Aukcijska kuća koja prodaje umetnine svakako ima neku dokumentaciju da bi predmeti delovali kao original. Tako navode da se figure prodaju iz neke privatne kolekcije, da su vlasnici promenjeni i da novi vlasnik to želi da proda. Državne institucije nemaju uvid u ilegalnu trgovinu tih predmeta i teško je znati šta je sve izneto iz zemlje - objašnjava Crnobrnja i dodaje:

- Neko to iskopa negde, uspe da prokrijumčari preko granice i to proda u inostranstvu. Najveći problem je sprečiti krađu i nelegalna iskopavanja sa lokaliteta. Kada se to desi i iznese se iz zemlje, teško se i vraća!

