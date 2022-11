JEZIVA SVEDOČENJA VASPITAČA IZ VRTIĆA: Deca nas udaraju, psuju i lome nameštaj po obdaništu! NEKI RODITELJI IH ČAK OHRABRUJU!

Verovali ili ne, čak su i deca od tri do šest godina nasilna prema vaspitačima u vrtiću - udaraju ih, vređaju i lome nameštaj, otkriva Kurir!

Pojedini vaspitači koji rade u predškolskim ustanovama otkrili su da nasilno ponašanje dece počinje u najranijem uzrastu.

- Deca od tri, četiri, pet i šest godina udaraju vaspitače, govore loše reči, uništavaju nameštaj, a kada se to prenese roditeljima, oni samo slegnu ramenima, a ponašanje dece se ne menja, kao da vaspitač koji provodi veći deo dana s njihovom decom ne govori istinu. Oni su u vrtiću nekoliko godina, tako da će vaspitači to i izdržati, ali ne znam kako roditelji ne razmišljaju da su to njihova deca, da će s njima biti ceo život i ko zna u šta će se razviti i odrasti - napisala je jedna vaspitačica na društvenim mrežama, a želela je da ostane anonimna.

Ona je dodala da bi roditelji trebalo više pažnje da posvete vaspitavanju svojih mezimaca.

Nakon brojnih primera vršnjačkog nasilja u školama zbog čega je Kurir pokrenuo kampanju "Stop vršnjačkom nasilju", javnost je uznemirila vest da i profesori i nastavnici trpe nasilje od strane učenika, a sada o nasilju svedoče i pojedini vaspitači.

Podsetimo, Srbiju je nedavno potresao incident u Tehničkoj školi u Trsteniku, gde su učenici izmakli stolicu profesorki i smejali joj se kada je pala, dok su profesora jedne srednje škole u Kragujevcu đaci navukli lažnim profilom na Instagramu da pomisli da se dopisuje sa ženskom osobom, pa su posle fotografiju na kojoj je samo u boksericama delili po školi i podsmevali se njegovom fizičkom izgledu u Vajber grupi u kojoj je i on kao njihov razredni starešina.

Sociolog Zorica Mršević Roditeljska nebriga uzrok svega Sociologa Zoricu Mršević ova svedočenja vaspitača ne čude i smatra da je uzrok takvog ponašanja mališana roditeljska nebriga, a negde čak možda i želja da deca budu glavna među vršnjacima: Zorica Mršević foto: Kurir Televizija - Uče mušku decu da se biju, žensku da ogovaraju, sve sa idejom da se deca nauče da budu glavna. Umesto da tu vodeću ulogu imaju kroz sportske i školske uspehe, oni su orijentisani da želju za dominacijom izražavaju nasiljem. Pojedini roditelji namerno podstiču decu na to, kako deca rastu, rastu i oblici nasilja i bahatog ponašanja. Neki roditelji nemaju nameru da to spreče, nego smatraju da je to super, pa čak prete i vaspitačima, nastavnicima, direktorima... Time su saučesnici. Nasilnici su ta prezaštićena deca, deca moćnih roditelja.

Slobodanka Radosavljević, predsednica Saveza udruženja vaspitača Srbije, potvrđuje za Kurir da je situacija u vrtićima zabrinjavajuća, jer je sve više dece koju "ne može da sputa niko", jer će pojedini roditelj da reaguju tako da čak zahtevaju i otkaz za vaspitača.

Traumatična iskustva vaspitača Deca prete vršnjacima da će im lupati šamare Diplomirani vaspitač (ime i prezime poznato redakciji) kaže za Kurir da vaspitači često imaju problema s roditeljima koji burno reaguju: - Prete rukovodiocima, ministarstvom, a najbučniji su oni roditelji koji se najmanje bave svojom decom. Verbalno su nasilni, glasni, neprijatni, viču na vaspitače i pred decom. Ponašaju se kao da su njihova deca jedino važna, a razlog da se razbesne je čak i ako im se niste nasmejali i dočekali dete onako kako su oni zamislili. Postoje i deca koja idu po vrtiću i govore drugoj deci da će im lupiti šamar, ali to je model ponašanja koje je dete ponelo iz kuće. Apsolutno najveću odgovornost za takvo ponašanje snosi porodica.

- Ima i nekontrolisanog ponašanja roditelja, a naravno da se to reflektuje i na dete. Ima dece koja udaraju vaspitače i drugu decu, ali je čest slučaj i da se i prema svom roditelju tako ponašaju. Nažalost, roditelj je nemoćan da bilo šta uradi - navodi Radosavljevićeva i dodaje:

- Ima i primera da roditelji ne stižu da se bave svojom decom i, kad im se ukaže na problem, samo sležu ramenima. Sveukupno je manji broj takve dece i roditelja, ipak su to deca predškolskog uzrasta, čista bića. Nažalost, u našem društvu je velika kriza porodice i uopšte porodičnih odnosa. Roditelji od obaveza ne stižu da se dovoljno posvete deci. Društvo treba veću pažnju da posveti predškolskom detetu kako bismo u budućnosti dobili zdravije društvo.

Naša sagovornica smatra i da problem inkluzije u predškolskim ustanovama treba razmotriti na nivou ministarstva prosvete.

Proći će nekažnjeno Nasilnik iz Trstenika se ispisao iz škole Jedan od nasilnika iz Tehničke škole u Trsteniku, a koji je snimak ponižene profesorke plasirao na društvene mreže, ispisao se iz škole, pa će samim tim proći nekažnjeno, saznaje Kurir! On je to učinio tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka i neće snositi nikakve sankcije.

