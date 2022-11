PSIHOLOG O VRŠNJAČKOM NASILJU: Roditelj očekuje da vaspitač uradi nešto što on kod kuće ne radi, TO NE MOŽE! OVO JE JEDINO REŠENJE

Iz dana u dan smo svedoci svirepih slučajeva vršnjačkog nasilja, stoga Kurir i dalje nastavlja sa kampanjom "Stop vršnjačkom nasilju".

Vršnjačko nasilje postalo je ozbiljan problem srpskog društva i obrazovnih institucija, a ispostavilo se da mnoge škole u Srbiji na to žmure i ne primenjuju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji jasno definiše mere koje škole treba da preduzmu radi rešavanja slučajeva vršnjačkog nasilja.

Kurir poziva roditelje čija su deca žrtve vršnjačkog nasilja da se jave redakciji na mejl redakcija kurir-info.rs ili na broj telefona 011/6357-100 kako bismo zajedničkim snagama naterali nadležne institucije da učine sve što je potrebno da se žrtve zaštite, a nasilnici iz školskih klupa budu adekvatno sankcionisani i resocijalizovani.

Pedagog Saša Stepanović i psiholog Sofija Petković gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su progovorili o vršnjačkom nasilju, ali i o odgovornosti roditelja i vaspitača.

- Generalno problem koji nastaje je taj što dete ne postaje nasilnik preko noći. Ono šalje stalno poruke neke, svakog dana. Da li je to neko agresivno ponašanje? da li je došao besan, neispavan ili tužan? Na nas vaspitačima je da ispitamo šta je uzrok toga i onda dođe do problema - rekao je pedagog.

foto: Kurir televizija

Problem je to što kolege nisu svesne te vaspitačke uloge u radu odnosno izbegavaju to. Škole se bave obrazovno-vaspitnim procesom, a akcenat nastavnika je samo na onom obrazovnom procesu. Oni kažu da se vaspitanje nosi od kuće, to jeste ali mi i imamo i nepotpune porodice i iz različitih okruženja - rekao je pedagog.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je kakve posledice može da prouzroku je dete koje ima razne privilegije.

- Opet zavisi o kom uzrastu pričamo, ali u jednom trenutku će biti jako loše i obiće se o glavu. Nailazimo na dosta sebičnosti gde roditelji govore "da to je moje dete i ono može sve", ali šta ćemo sa njegovim okruženjem. Tu mora da se podigne svest o tome da on nije sam i da deluje na decu okolo - rekao je psiholog.

foto: Kurir televizija

- Ja zaista apelujem na to da je mnogo veća odgovornost roditelja nego nastavnika. Mnogo često se priča da je mnogo na nastavnom kadru, učiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima. Jeste, treba da budemo udruženi mi i roditelji i da se prožimamo zajedno kroz to vaspitanje deteta. Međutim, roditelj očekuje da učitelj odnosno vaspitač uradi nešto što on kod kuće ne radi, to ne može - rekao je psiholog.

