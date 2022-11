VOZE AUTOMOBILE OD 100.000 EVRA I BAŠ IH BRIGA ZA DECU! Dve trećine očeva u Srbiji LAŽIRA PRIMANJA zbog alimentacije

Dve trećine očeva posle razvoda ne plaća redovno alimentaciju, podaci su Udruženja samohranih roditelja Srbije.

Iste troškove ne plaća i jedna četvrtina majki čija deca žive sa očevima. Primera je mnogo, a razlozi su neprihvatljivi. Mnogi roditelji lažiraju primanja, prijavljuju minimalac i nalaze druge izgovore kako bi iznos bio što manji.

Često ljuti na bivšu partnerku ili partnera, svoju imovinu prebacuju na druge članove porodice kako bi izbegli podelu i prikrivaju stvarne prihode, dok bivši partneri ćute i trpe kako se situacija na relaciji dete - roditelj ne bi pogoršala.

Advokat Aleksandar Radivojević objasnio je koje su su to pravne mogućnosti za oštećenu stranu i kako treba reagovati ako se obaveze ne izvršavaju, jer je država štiti.

Kako se obračunava visina alimentacije Po tački Porodičnog zakona koja se odnosi na alimentaciju, navodi se da ona može da se zahteva u procentima kod zaposlenih, i to od 15 do 50 odsto od ukupnih primanja umanjenih za PDV. Ako je roditelj nezaposlen, alimentacija se naplaćuje kroz minimalni iznos za dečje potrebe, i to reguliše sud, a suma ide od 10.000 do 16.000 dinara.

- Može se završiti u zatvoru. Obično im se zapreti i počnu da plaćaju. U manjem uzrastu deca su čećše kod majke, pa tek kasnije dolazi do potrebe iidentifikacije sa ocem - izjavio je Radivojević i dodao da je to posebno krivično delo, a majke često ćute umesto da podnesu prijavu.

On je fokusirao problem porodičnog prava na, ne toliko neplaćanje alimentacije, već na utvrđivanje alimetancije.

- Često dolazi do lažnog utvrđivanja visine alimenacije. Neko prikrije svoja stvarna primanja traži da plaća minimalac, a ovamo vozi automobile od 100.000 evra - rekao je Radivojević za Kurir, i dodao da će pravi roditelj plaćati svome detetu bez razmišljanja.

- Ti roditelji, uglavnom očevi, kao da nisu svesni da do razlaza sa bračnim partnerom nisu imali zajedničke troškove oko deteta i da u njima moraju da nastave da učestvuju. To kaže i porodični zakon, da svako dete ima pravo na oba roditelja, što znači da oboje moraju da učestvuju u njegovom životu. Ipak, ako prestanu da učestvuju u podizanju deteta, rekla bih da muškarci to rade zbog nepriznavanja gubitka. Postaju svesni šta su izgubili i svete se ženi, ne razmišljajući o detetu, kao ni o tome da će izdržavanje morati kad-tad da nadoknade - objašnjava Vera Totić iz Udruženja samohranih roditelja

