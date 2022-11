ČAČANKA PREŽIVELA PAKAO: Sipali joj drogu u piće, počela da gubi tlo pod nogama, a četiri mladića krenula su DA NASRĆU NA NJU!

Da život za tili čas može da se pretvori u pravu noćnu moru potvrđuje i priča jedne Čačanke kojoj će noćni izlazak sa prijateljima i kolegama zauvek ostati u najgorem sećanju. Bila je žrtva droge za silovanje, a samo zahvaljući pribranosti svoje drugarice izbegla je najcrnji scenario. Čačanka M. N. se prisetila dramatične noći, a sećanja su ponovo izmamila suze na lice.

"Bili smo na jednom veselju gde smo, kada se proslava završila, odlučili da nastavimo provod u jednom kafiću. Posle nekog vremena društvo se razišlo, a ja sam ostala sama sa drugaricom. Moje piće je stajalo na šanku dok smo nas dve igrale. Kad je drugarica otišla do toaleta iskoritila sam priliku i uzela piće u jednom trenutku i popila, a onda sam osetila kao da gubim tlo pod nogama. Počelo je da mi se vrti u glavi i da me hvata nesvestica. U magli sam primetila da nekoliko mladića, njih četvorica, prave obruč oko mene i postaju navalentni i počeli su fizički da nasrću", kaže ova Čačanka.

Njena slamka spasa bila je prijateljica koja je odmah primetila da se nešto čudno dešava, jer te mladiće nisu poznavale. Iako sitne građe uspela je da im se odupre i izvuče M. N. i izvede je napolju. Ono što je poražavajuće jeste da niko drugi iz tog lokala nije prišao devojci da je zaštiti, već su svi "gledali svoja posla".

"Ona, koja je bila sitne građe, pokazala neverovatnu snagu i hrabrost da je sa njima ušla u sukob samo da me izvadi iz pakla u kom sam se zadesila. Međutim agoniji tu nije bio kraj. Kako me je drugarica izvela napovlje, počela sam da padam u nesvest, sela na ivičnjak i rekla 'ja dalje ne mogu'. Ona je smogla snage da me dovede do kuće, otključala vrata i smesti u krevet. Tih dana ja nisam znala za sebe, kao da sam imala amneziju svega što mi se dešavalo u prethodnom periodu", istakla je ona.

Potražila je i stručnu pomoć kako bi se što pre vratila na kolosek, ali saznanja do kojih je došla ostavilo ju je u šoku.

"Rekli su mi da se radi od drogi za silovanje, deluje tako kao da imate prekid filma. Prilikom konzumacije ne osećate bilo kakav miris i ukus, to saznanje me dovelo do zaprepašćenja. Ja sam iz porodice u kojoj su roditelji govorili nemoj da uzimaš od svakoga piće, ne sluteći da može dovesti do ovoga čak i kad pijete svoje piće. Nisam vodila računa da li je piće koje sam dobila u limenci bilo otvoreno ili zatvoreno, sok koji sam pila je pola sata stajao na šanku i ni na kraju krajeva nisam mogla da posumnjam da tako nešto može da se desi", kaže Čačanka.

Tek nakon 72 sata ona je počela da se priseća svih detalja te večeri i osoba koje su pokušale da je okruže. M. N. poručuje da je ovo za nju jedno jako ružno iskustvo kojeg ne želi da se priseća, i apeluje na sve devojke dok izlaze u grad, poučene njenim iskustvom, obrate pažnju, gde i sa kim se druže, na kakva mesta izlaze I šta piju.

Kurir.rs/RINA