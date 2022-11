NASILNICI IZ ŠKOLE U TRSTENIKU PONAVLJAĆE RAZRED? UZ IZBACIVANJE IH ČEKA JOŠ JEDNA KAZNA: Ovo će morati da odrade!

Iako je nastavničko veće Tehničke škole u Trsteniku pre dva dana donelo jednoglasan predlog da se trojica učenika, koji su ponižavali profesorku, izmakli joj stolicu, sve to snimali i plasirali na društvene mreže, izbace iz škole, direktor još nije doneo konačnu odluku o kazni. Kako Kurir saznaje, ako nasilni učenici i budu izbačeni iz škole, imaće pravo da naredne školske godine upišu istu ovu školu!

Direktor ove ustanove ni juče nije odgovarao na pozive Kurira, a u školi nam je rečeno da niko osim njega ne može davati informacije medijima.

- U toku je inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete u školi, proverava se da li je ispoštovana procedura i da li je učinjeno sve po protokolima. Nažalost, jedan učenik, koji je snimak ponižavanja profesorke plasirao na društvene mreže, uspeo je da se ispiše. On će proći nekažnjeno, tačnije, samo će mu na ispisnici pisati da je u bivšoj školi pokrenut vaspitno-disciplinski postupak - navodi izvor Kurira iz škole u Trsteniku.

Napadnuta profesorka foto: Privatna arhiva

On objašnjava i da izbacivanje iz škole dvojice učenika zapravo i nije odgovarajuća kazna, jer oni imaju pravo da se u novoj školskoj godini opet upišu u istu školu i normalno nastave školovanje.

- Ako budu isključeni iz škole, to znači da oni do kraja ove školske godine nemaju pravo da upišu nijednu školu, a naredne školske godine imaju pravo čak da upišu i našu školu - ističe naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, direktor škole ima pravo da ne uvaži mišljenje i predlog nastavničkog veća.

Odeljenjsko veće odlučilo Trojka iz vladanja za decu koja su se smejala Kako saznaje Kurir, odeljenjsko veće donelo je odluku da ostali učenici koji su prisustvovali času na kojem se desio sramni incident, a koji su se smejali profesorki, budu kažnjeni trojkom iz vladanja: - Doneta je odluka da učenici koji su bili na tom času, a koji su se smejali i nisu nasilnike sprečili u sramnom činu, budu kažnjeni trojkom iz vladanja. U tom odeljenju ima 11 učenika, a na tom času ih je, pored trojice nasilnika, bilo još pet. Nije bilo empatije prema profesorki, koja je mogla da padne i ozbiljno se povredi, zato su i oni kažnjeni.

- Spekuliše se da će on verovatno sačekati da se obavi inspekcijski nadzor da bi doneo odluku o kazni. Ali opet, to i dalje ne stavlja u isti položaj dvojicu učenika sa onim detetom koje se ispisalo. Ovi učenici redovno pohađaju nastavu, i to u učionici koja je prekoputa učionice sina profesorke nad kojom su izvršili ovo sramno delo. Ono dete koje se ispisalo prolazi nekažnjeno, jer ustanova u koju se upiše nema obavezu da ga kazni, već samo da pojača pedagoški nadzor. Ova druga dva učenika, ako upišu neku drugu školu, ta škola nije u obavezi da vrši pojačan nadzor nad njima sve dok ne učine neki pristup - objašnjava sagovornik Kurira upućen u ovu problematiku.

On dodaje da su trojica učenika, koja su 9. novembra na času izmakli profesorki stolicu, sve to snimali i plasirali na mreže, i ranije bili problematični, ali da su direktor i škola preduzimali sve zakonske mere:

- Oni su povremeno popravljali ponašanje, pa onda opet naprave neki problem, nekada im se gledalo i kroz prste.

