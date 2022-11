I DALJE JEDNOSTAVAN IZLAZ NASILNIKA - ISPIS IZ ŠKOLE! Tišma: Deca nisu svesna POSLEDICA ni realnosti! Žive u VIRTUELNOM svetu

U studiju Kurir tv gledaoci su mogli svedočiti strašnoj priči majke Lene koja je ispričala Jeleni Šipetić, novinarki, detalje nesreće nakon koje je njena ćerka ostala invalid.

Gošće emisije Redakcija bile su Branka Tišma, psiholog i Jelena Pronić, novinar Kurira.

- Kada se desi taj prvi incident mora da se reaguje odmah. Krivični zakonik otežava sankicionisanje te dece - započela je razgovor Pronić.

Psiholog Tišma uključila se u razgovor tako što je navela da je roditelj taj koji mora da preuzme odgovornost.

- U Trsteniku, Disciplinsko veće je donelo odluku da dvojica dečaka budu ispisani iz škole. Jedan od nasilnika je već ispisan iz škole. On će biti upisan u novu školu i tu neće biti sankcija - rekla je Pronić.

Tišma je spomenula kako virtualni način življenja otežava da se vidi cela sllika.

- Deca nisu svesna posledica. Deca ne mogu videti realnost. Sve ima svoje posledice, a vrlo često i ne postoje društvene vrednosti. Jedan veći broj roditelja ima zdrav odnos prema deci, dok drugi deo ne - rekla je TIšma.

Primer dobre prakse i rešivost nasilja u školama retko je prisutna u medijima.

- Kada do ovakvog nasilja dođe, imali smo i tragične slučajeve samoubistva dece, čini mi se da direktori škola uvek kažu "uradili smo sve što je do nas", ali nikad ne čujem da kažu šta su uradili da do toga ne dođe - rekla je Pronić.

