CRNI PETAK U SRBIJI: Evo šta se danas najviše kupuje, cena niža i do 40 odsto! IMA JOŠ JEDAN DOBAR RAZLOG! (FOTO)

Lovci na sniženja zagušili butike garderobe, radnje s belom tehnikom i kućnim uređajima, a na kasi se čekalo i do pola sata

Zbog "crnog petka" juče je u tržnim centrima i prodavnicama u Beogradu bila velika gužva, a pojedini kupci su navalili na kupovinu televizora, čija sniženja idu i do 40 odsto, i to zbog Svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru!

Što se tiče ostalih ponuda i umanjenja cena, najviše je snižena garderoba - do 50 odsto, pojedini komadi nameštaja do 70 odsto i kozmetika do 30 odsto.

Reporteri Kurira obišli su u popodnevnim satima jedan od većih tržnih centara i zatekli gužve u prodavnicama garderobe, bele tehnike i kućnih uređaja. Na kasi se čekalo i do pola sata.

- S obzirom na to da se Svetsko prvenstvo poklopilo sa "crnim petkom", mnogo građana je na naše prijatno iznenađenje zainteresovano za kupovinu televizora. Uglavnom se traže televizori sa većim ekranima, a trenutno se i njihova kupovina isplati jer, zavisno od marke televizora, cena je snižena od 20 do 40 odsto - kaže nam prodavačica iz jedne poznate prodavnice kućnih uređaja i dodaje da se, pored televizora, kupuju i laptopovi, čije su cene takođe snižene od 30 do 40 odsto.

- U prepodnevnim satima su bile manje gužve, dok je najveća navala bila posle podne, kada su ljudi završili posao, a to je i bilo očekivano.

Takođe, što se tiče popusta na belu tehniku, prodavci kažu da oni uglavnom traju do kraja meseca, dok se sniženja na garderobu završavaju do kraja vikenda. I saloni nameštaja imaju velika sniženja na pojedine komade, koji idu čak i do 70 odsto.

S obzirom na to da većina kupoholičara koristi aplikacije na mobilnim telefonima, sniženja za onlajn kupovinu raznih proizvoda idu i do 70 odsto.

