SUNCE TUĐEG NEBA NEĆE VAS GRIJAT KO ŠTO OVO GRIJE! Koji je RAZLOG povratka 92.000 Srba u Srbiju u periodu od godinu dana?

U proteklom periodu zabeleženo je preko 90.000 povratnika iz inostranstva. Istraživanje koje je sproveo program UN za razvoj kaže da se u Srbiju od oktobra 2020. do oktobra 2021. godine vratilo 92.300 građana od kojih je većina njih visokoobrazovana.

Do tog podatka su došli na specifičan način. Naime, međunarodni tim sa Harvarda je razvio metodologiju koja meri kretanje naših ljudi u dijaspori koristeći Fejsbuk podatke.

foto: Kurir TV

Oni su pratili naše ljude koji su rođeni u Srbiji i koji su najmanje šest nedelja boravili u inostranstvu i došli su do podataka da od oktobra 2020. do oktobra 2021. imamo 92.000 ljudi manje u dijaspori što je dovelo do zaključka da se taj broj ljudi vratio u Srbiju. Udruženje Tačka povratka, pomaže i olakšava Srbima iz dijaspore da se vrate u otadžbinu, predstavnica udruženja Aleksandra Božić gostovala je na Kurir TV i govorila na ovu temu.

foto: Kurir TV

- Istraživanje koje ste naveli nije najpreciznije, veliki broj se vratio tokom Korone. Od 5 - 8.000 ljudi se vratilo u Srbiju u vremenskom periodu od godinu dana - rekla je Božić

Što se tiče razloga povratka ona je dalje navela da su najčešće to porodično i prijateljska okruženja, kao i način života i zdravstveno osiguranje. ali i divan duh, dobrota i otvorenost.

Kao što veliki pesnik Šantić kaže "Sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što naše grije", najčešće Srbi se i vraćaju iz velike nostalgije prema dobrom duhu i neposrednosti našeg naroda kojeg nema nigde u inostranstvu.

Kurir.rs

