OVO JE JEDNA OD NAJMNOGOBROJNIJIH PORODICA: Porodica Filić dobila dvanaesto dete, malog Metodija krstiće iguman Hilandara Metodije

Jasmina i Radojica Filić iz Kragujevca pre šest dana postali su bogatiji za još jednog člana porodice, dobili su dvanaesto dete - na svet je došao sin Metodije!

Novopečena majka je probila termin pet dana, u sredu je otišla u bolnicu, a u četvrtak, 24. novembra, porodila se carskim rezom u pet minuta do 12 sati. Mali Metodije rođen je sa 3,880 kg! Ova skromna porodica ima dvanaestoro dece, a jedna je od najmnogobrojnijih porodica u našoj zemlji. Bračni par Filić ima ćerku Teodoru (17), sina Arsenija (16), sina Danila (15), ćerku Anastasiju (13), ćerku Sofiju (12), sina Vasilija (10), sina Filipa (8), ćerku Simonidu (7), sina Bogdana (6), sina Konstantina (4), ćerku Stefanu (3) i malog Metodija starog šest dana.

- Porođaj je, bogu hvala, protekao dobro, jeste bio carski rez, ali je sve dobro prošlo. Oporavljamo se polako. Predivno je biti majka dvanaestoro dece, nije lako, ali to je sastavni deo roditeljstva. Početkom maja će manastir Hilandar da organizuje krštenje malog Metodija, krstiće ga iguman manastira Metodije u Kakovu u Grčkoj. To nas mnogo raduje, biće to lepo iskustvo - priča Jasmina (39) za Kurir.

Manastir Hilandar u stalnom je kontaktu s porodicom Filić, a njihov kum je inače Miloš Stojković, teolog i poverenik pomenutog manastira.

Osmoro đaka u kući

Njen suprug Radojica (48) nema stalni posao, tezgari kao konobar, žive od socijalne pomoći i dečjeg dodatka, što je skupa oko 37.000 dinara:

- To ne može uvek ni račune da pokrije, zamislite kada imate osmoro đaka u kući. Materijalno je teško sve izgurati, ali nam ljubavi ne manjka i to je najvažnije. Nemam razloga da kukam, drva su obezbeđena, deca, hvala bogu, nisu nikad gladna, žedna, bosa. Nekad imaju više, nekad manje. Skromni su. Leti muž radi u punom kapacitetu i tada možemo da im priuštimo mnogo toga. Nije poenta da se sve što se zaradi u jednom danu potroši, poenta je, kad se ima, da se čuva.

Filići stanuju u kući u kragujevačkom naselju Male pčelice, Jasmina nam kaže da ima ljudi koji ih popreko gledaju zato što imaju toliko dece, ali da njih to ne dotiče.

Stariji čuvaju mlađe

- Nama su deca dar od boga, mi smo blagosloveni što ih imamo. Njihova sreća je najpreča - odjednom prekida razgovor i obraća se sinu: - Nemoj da ga ljubiš toliko!

Izvinjava se i kaže kroz smeh da jedan od starijih sinova mnogo ljubaka bebu po licu.

Dvoje najmlađih Filića ide u vrtić, dok ostali pohađaju školu. Majka Jasmina ističe da starija deca dosta pomažu oko mlađe.

Izgubili bebu prošle godine Rodila mrtvu ćerku u devetom mesecu Jasmina je prošle godine, 20. oktobra, u devetom mesecu rodila mrtvo dete: - Da se ćerkica rodila, sad bismo imali trinaestoro dece. Došlo je do toga da joj se nisu dovoljno razvila pluća, a to lekari nisu primetili. Na samom početku devetog meseca rodila se mrtva. To nam je teško palo, ja sam bila katastrofa dok nisam saznala da nosim Metodija. Trudila sam se da deca to ne vide, al' kad dođe noć, plakala sam. Metodije je ponovo uneo radost u naš dom, svi bdimo nad njim.

- Deca su nekad tiha i mirna, a nekad su katastrofa, pa samo idem i opominjem ih da ne viču, ne skaču... Ovi mlađi uglavnom prave probleme - priča kroz smeh:

- Starija deca slušaju i pomažu dosta. Ujutro, kad ustanu, pomognu mi da mlađu decu spremim za vrtić, obdanište je u sklopu škole i onda ih oni vode u vrtić. Svi su dobri đaci, stižem i da im pomažem oko učenja. Sad se otimaju ko će više da nosi i mazi bebu. Jedva su čekali da se porodim!

