TEMPERATURA U MINUSU: Evo gde je ovoga jutra najhladnije! RHMZ najavio padavine

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde se očekuje slaba kiša u nižim predelima i sneg na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana promenljiva oblačnost i suvo, a samo u Timočkoj Krajini sa slabom kišom povremeno. Vetar slab istočnih pravaca, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo, a u Timočkoj Krajini kiša.

U Beogradu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 7°C. Uveče suvo.

Ledeno jutro

foto: Printscreen/RHMZ

U većem delu Srbije, prema merenjima RHMZ, jutro je počelo u minusu kada je reč o temperaturama. Najladnije je na Kopaoniku (-5), potom slede Zrenjanin, Kuršumlija, Zlatibor, Vranj, Crni vrh gde je izmereno tri stepena ispod nule. U Nišu je -2, dok je u Novom Sadu, Kikindi, Sjenici jedan stepen ispod nule.

Ovoga jutra najtoplije je u Beogradu, Zaječaru, kao i Dimitrovgradu i Negotinu gde je izmereno tri stepena.

Vreme narednih dana:

U sredu oblačno sa slabom kišom povremeno, osim na severu Srbije gde će preovlađivati suvo vreme. Na planinama će padati slab sneg. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo. U četvrtak oblačno sa slabom kišom povremeno. U petak takođe oblačno, a padavine prestaju, a prestaje i jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U subotu i nedelju suvo uz manji porast temperature.

(Kurir.rs)