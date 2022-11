KO OVO PIJE, TAJ ALCHAJMERA NEMA! Naš ugledni lekar iznenadio javnost priznanjem da dnevno popije čak 12 šoljica (VIDEO)

BEOGRAD - Kafa je sigurno jedno od najpopularnijih pića u celom svetu. Iako većina ne može da zamisli svoj jutarnji ritual bez šoljice kafe, ovaj napitak nema isti efekat na svakoga, nekoga uspava a nekoga energizuje. Zašto je to tako?

"Ako cenite kafu prepoznaćete koja je dobra jer različito utiču na naš organizam", kaže gastroenterolog profesor dr Vojislav Perišić.

Profesor, koji je priznao da popije 12 kafa dnevno, navodi da piti kvalitetnu kafu znači da je popijete manje a da postignete željeni efekat.

Je li bolji mladi ili "matori" krompir Dr Perišić je rekao da deci treba davati mladi krompir koji je baren s korom ne više od 5 minuta, nikako ne ljuštiti, jer ako se duže tretira uništava se vitamin C. Taj krompir ima puno vode, malo skroba i veliku količinu fruktoze koja je moćan pokretač. Može i zapečen mladi ali manje od desetak minuta jer ako je duže vitamin C se uništi.

Arabika daje divne ukuse i ima farmakološki aktivne supsptance pored kofeina, a robusta daje snagu i ima kiseklasti ukus u ustima. "Bitno je da ima više vrsta kafe pa da čovek može da izabere", navodi on, te dodaje: "Kafa ima veliko antioksidantno dejstvo, i kod kafopija rizik karcinoma pankreasa, jetre i debelog creva je neuporedivo niži."

"Ko nema hipertenziju slobodno neka pije 3-4 šolje kafe", navodi doktor.

"Ko pije kafu nema Alchajmera", kaže on ali napominje da se aritmija pojavljuje samo kod pojedinih ljudi koji preteraju sa kafom.

Dr Nada Macura, koja je takođe bila gošća emisije koja je emitovana prošle godine, kaže da se malo iznenadila kad je to čula od profesora čiji rad prati i izuzetno ga ceni i poštuje.

Dr Perišić je rekao potom da je govorio o opštoj populaciji a ne onoj kojoj lupa srce pa kazao i da vozači Amerikanci koji voze satima one ogromne šlepere piju ogromne količine one njihove "amerikan kofi" i njome uništavaju ogromne količine oksidanata.

- Ja sam od jutros popio već 6, a ustao sam u 5 - rekao je dr Perišić i pojasnio: Kad sam dobio zadatak da o tome govorim na jednoj televiziji, ja sam seo i pola godine proučavao tu materiju, sve činjenice jer ja sam ozbiljan čovek, ja se ne šalim...

On je naglasio da nikako velike količine kafe ne smeju da piju psihoneurotici. Dodao je i da Turci odvajkada piju čaj, a da on ne govori o Turskoj nego o zelenoj kineskoj i japanskoj kafi koju on lično pije.

Kurir.rs/TV Prva