EVO ŠTA SE DEŠAVA U ORGANIZMU KAD POJEDETE 3x2 SUPENE KAŠIKE AJVARA DNEVNO Dr Perišić otkriva: Plus izgubićete na kilaži

BEOGRAD - Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić govorio je pred sezonu spremanja zimnice o omiljenoj namirnici punoj vitamina C, od koje trenutno pravimo zimnicu.

Paprike su "bomba" za imunitet, a ajvar jedan od omiljenih oblika zimnice.

Međutim, mnogi ne znaju za šta je ovaj namaz odličan kada je zdravlje u pitanju, i veruju u jednu zabludu. Najpre, ajvar je odličan saveznik probave jer ubrzava prolazak hrane kroz digestivni trakt, i omekšava stolicu ukoliko vas muči zatvor.

- Tranzit kroz creva je brži ako je mleveno, a moram malo da razoračam ljude, ja volim ajvar ali je njegova hranljiva vrednost mala. Ako držite dijetu, možete da ga jedete - rekao je on.

Najveću količinu vitamina C paprike ipak izgube tokom procesa pripreme, pa ako želite da povećate unos, jedite ih sveže.

Kupus je kralj povrća Dr Perišić je rekao i da je kupus kralj povrća i da nema hranljivije tečnosti dobijene fermentacijom od rasola, te da sve one dobre bakterije za creva koje kupujemo u apoteci u obliku probiotika farmaceuti crpe iz kupusa.

- Slatko ga je pojesti, ali nutritivna vrednost je mala. Jedite ga kao premaz, imaćete gubitak na kilaži, stavite slobodno nekoliko kašika, ne morate da štedite. I imaćete normalnu stolicu, za doručak bih ga svakako preporučio. Parče hleba, maslac i ajvar, to je odlično za stomak - rekao je on.

- Ajvar vam je ukusan, i mirisan, i ako je dobro odabrana paprika, pa to je top. Ali, jedino pomaže da brže svarimo hranu koju smo pojeli uz ajvar", rekao je on.

Kako prepoznati dobru papriku za ajvar?

- Paprika mora biti crvena, velika kao slonovsko uho, i teška. Mesnata mora da bude! Samo onda je prava za ajvar. Paprika se izgubi u ajvaru, ali ostaju vlakna, to je vrlo značajno. Ta vlakna pokupe i karcinogene, oni moraju što pre van iz nas kroz stolicu, i tu je paprika važna, ona će sve to poterati napolje u roku od par sati. Da pojedete tri puta dnevno po 20 grama ajvara, to su dve kašike. Imaćete meke stolice pet puta dnevno. Jedite slobodno i bez hleba, ja tako radim, samo kašikom jedem ajvar bez ičega drugog", rekao je on.

Ništa ne vredi ako ne prepoznate prave paprike.

