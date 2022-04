DR PERIŠIĆ OBJASNIO KAKO SE PRAVILNO PREKIDA POST: Dao listu namirnica koje izazivaju gasove i nadutost! Roštilj jede samo uz ovo!

BEOGRAD - Hrana koja pravi najveće probleme posle posta mora postepeno da se uvodi, a ovo su namirnice koje izazivaju gas i nadutost, kaže gastroenterolog Perišić.

Naime, gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je na Televiziji K1 o pravilnom prekidanju posta i upozorio na namirnice koje mogu da izazovu tegobe u varenju.

Ljudi se sve češće žale na nadimanje ili loše varenje, a doktor je podvukao koje namirnice izazivaju stomačne probleme.

- Post ćemo prekinuti na Uskrs, i tada će veliki broj ljudi praznik obeležiti pravom gozbom. Nakon višenedeljnog posta, odjednom će se u tanjiru naći meso, jaja, poslastice... I sve to može da izazove probleme s varenjem.

"Prilagođavanje enzimskih funkcija u sistemu za varenje zavisno je od ulaska supstrata. Ako ne unosimo masnoće, i onda ih odjednom unesemo u ogromnim količinama, rizikujemo da dobijemo akutni pankreatitis. Kada postimo, napraviću digresiju, ne možemo da očekujemo značajne fizičke i intelektualne performanse.

Mi čistimo postom organizam od materija koje bombarduju mozak, ali ako smanjimo kalorijski unos, puknemo kao zvečka. Ne možete vi da se bavite nečim ozbiljnim a da ste uneli travu i zelenu salatu. Problem je smanjen unos masti, nema ih u postu a onda nema ni vitamina B12. Nema dobre aktivnosti mozga bez mesa, ribe i jaja. Ja postim samo sedam dana, ne mogu duže da izdržim, u suprotnom bih gubio od Kecmanovića", rekao je doktor "pecnuvši" srpskog tenisera Novaka Đokovića, čija je ishrana često tema razglabanja javnosti. Pročitajte kako je nutricionistkinja detaljno analizirala ishranu Novaka Đokovića.

Da li je tokom prekida posta organizam u opasnosti, koje namirnice bi trebalo unositi pojačano, a koje izbegavati?

"Možemo da pojačamo proteine, ali one posnije, 'suve'. Pa vlakna i vitamine, ali ne smemo odmah prvog dana da preteramo sa masnoćama. Nekoliko dana je potrebno sistemu za varenje da im se prilagodi, da bi mogle efikasno da se svare", rekao je doktor Perišić.

foto: Aleksandar Jovanović

Posle prazničnog ručka, ako nismo bili umereni, možemo da očekujemo nadimanje ili gasove. Ali sa ovim problemima se bore i ljudi koji jedu "normalno", svakog dana, a opet im neka namirnica izaziva neprijatne tegobe. Doktor je objasnio koje namirnice izazivaju nadimanje.

"Gas u želucu je 15 odsto progutanog vazduha, a u crevima je 75 odsto produkt fermentacije. E sad, šta fermentira? U pitanju su namirnice koje sadrže neskrobne ugljene hidrate, mi ne možemo da ih razgradimo i oni onda fermentiraju, to je jedna nepodnošljivost koja pravi gasove", rekao je doktor i dao tačan spisak namirnica koje prave problem u sistemu za varenje. U pitanju su, složio se on, namirnice koje su lako dostupne i popularne u našem narodu, a osim toga što su ukusne važe i za zdrave. Ali, mogu da izazovu gasove.

Lista namirnica Crni luk Pasulj Grašak Boranija Karfiol Brokoli Celer Rotkva Jabuke Kruške Šljive Breskve Kajsije Smokve Nar

Mnogi će posegnuti za šoljom čaja kako bi ublažili stomačne probleme i tu će napraviti još jednu grešku. Doktor kaže da čaj od kamilice nadima, kao i voćni čajevi. Savetuje crni i ruski kao najblagotvornije. "Pazite se i piva, ono sadrži žitarice i fermentisaće", upozorio je on.

Masnoća je, kazao je gastroenterolog, "bum" u želucu ali postoji način da se ona neutrališe.

"Ja kada jedem roštilj, tražim i mladi luk, i to svima kažem, pojedite šest do sedam strukova kada uzmete meso sa roštilja. Masnoća je prooksidantni bum, a antioksidans iz mladog luka to neutrališe. Sve ima svoje, zato nam je Bog dao i povrće, da kombinujemo antioksidante uz tešku hranu, dobijamo i vitamine i onda smo mirni", rekao je on.

Kurir.rs/K1/Mondo