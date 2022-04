SIROTINJSKA JELA KAČAMAK I CICVARA ODLIČNI ZA DORUČAK ALI POPARA I PALENTA NE Vodeći srpski gastroenterolog Perišić objasnio zašto

BEOGRAD - Naš vodeći gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić iznenadio je mnoge svojom tezom u TV gostovanju rekavši da su kačamak i cicvara odličan izbor za doručak posle čega je i objasnio zašto je to tako.

Time je zabrinuo mnoge pobornike tzv. zdrave ishrane koji za doručak biraju razne kaše, smutije, voće ili pak one koji idu u drugu krajnost pa dan ne počinju bez tri-četiri pržena jaja i slanine.

On je u jutarnjem programu podsetio na zaboravljena jela na kojima su odrastale generacije naših predaka koji nisu imali problema ni sa kilažom ni sa kvarnim zubima.

Nažalost za ova naša starinska jela treba dugo vremena jer, recimo, pravi kačamak mora dugo da se kuva i meša za šta danas retko ko ima vremena pre polaska na posao. Ali kad se spremi pa se preko stavi sir, kajmak... onda čoveka drži sitim baš dugo.

Zašto ne popari i palenti za doručak Cenjeni dr Voja je kazao i da ne vidi veću hranljivu vrednost u popari pa stoga i razume zašto je moderne porodice ne jedu. „Pa, nije to hrana, stari hleb, ulje i voda, možda malo sira… Samo po sebi, nije naročito hranljivo a posebno deca neće biti oduševljena ukusom“, rekao je on. - A palenta je, što se kaže, hajde zdravo! To su voda, griz i malo ulja, držaće vas samo par sati i bićete brzo gladni, kaže dr Perišić.

- Mnogo, mnogo mora da se meša cicvara, da bi bila kako treba. I kako to smestiti u gradske uslove, neće majka ustajati satima ranije da bi to skuvala deci. To su obroci koji se prave za vikend, kada porodica može da uživa u njima, kaže dr Perišić.

- Cicvaru bi trebalo da jedu svi koji se mnogo troše, dobra je i za decu, osećaj sitosti traje dugo jer je hidroliza razgradnje skroba i masti u crevima sporija. Kukuruz i njegovo brašno sami po sebi su retarderi, izazivaju usporeno pražnjenje želuca“, rekao je on.

Ko ne treba da jede cicvaru Cicvaru ne treba da jedu oni koji imaju gastritis, jer je masna i zasitna, ali je zanimljivo da njeni sastojci značajno poboljšavaju probavu.

- Ima bolesti koje se mogu tretirati kukuruznim skrobom, jer dugotrajnu i sporu hidrolizu, održava i šećer ako ste skloni hipoglikemiji. Ovakav obrok zahteva ogromno naprezanje sistema za varenje, ali kod zdravih, odličan je za regulisanje probave. Stolica će dva-tri dana biti redovna.

Kukuruz ima mnogo nesvarljivih ugljenih hidrata, opne, to je sve teško za varenje i nije za one koji imaju ‘tanko’ crevo ili žučnu kesu. Ipak, ko to jede, imaće redovnu i meku stolicu. Samo obavezno budite blizu toaleta tokom dana jer ćete sigurno veliku nuždu vršiti dva puta“, rekao je gastroenterolog.

- Kačamak je najbolji s malo masti, postan, jer se on tradicionalno sprema sa 100 grama svinjske masti. To je mnogo masnoće, ako planirate i da ručate, treba da prepolovite količinu masti. Držaće vas sitog satima“, rekao je on.

Doktorov recept za kačamak - Uzmite 100 grama masti, najbolje od mangulice, 400 grama kukuruznog brašna, 200 grama sitnog sira i jedan litar vode. To se sve kuva i meša, i izuzetno je sito, ali cicvara je još bolja“, rekao je on. Najjednostavniji od ovih starinskih obroka sadrži kukuruzno brašno, vodu, masnoću kao što je zejtin ili maslac, i sir. - Druga je to priča, on je vrlo ukusan, i neki mu dodaju i krompir. Samo pazite, jedno je krompir sa Vlasine i Zlatara, a sasvim drugo krompir iz Subotice, ne bih da se neko uvredi ali je tako“, rekao je on.

Recept za cicvaru

Pomešajte po 200 mililitara vode i mleka, pa dok se zagreva dodajte 500 grama izmrvljenog sira. Kada provri, dodaje se oko 200 grama kukuruznog brašna i meša se sve dok na površinu ne ispliva masnoća.

Kurir.rs/TV Prva