EVO ŠTA SVE RADE BAHATI VLASNICI STANOVA: Žena dala depozit i ostala bez stana jer je odbila da se upozna sa kumom stanodavaca!

Jedna žena koja izdaje stan pokušala je da nabaci svog kuma ženi koja je želela da bude njen podstanar, a nakon toga ju je ostavila bez dogovorenog krova nad glavom!

Dolaskom stranaca u našu zemlju stanodavci su počeli da rade sve i svašta, ali novina je da su počeli i da nabacuju svoju rodbinu stanarima.

- Žena me je upravo ispalila za stan koji sam čekala duže od mesec dana. Prvo je pokušala da mi ponudi upoznavanje sa kumom, a kasnije je rekla da mogu, ako me to vređa, slobodno da odustanem. Tako da sam par dana pred useljenje ostala bez stana - napisala je jedna žena na društvenim mrežama.

Korisnici društvenih mreža pitali su se nakon ove objave šta se dešava sa stanodavcima i zašto rade ovakve i slične stvari stanarima.

- Šta se dešava sa ljudima? Zašto rade ovakve stvari? - upitala se jedna korisnica društvenih mreža.

Inače, žena koja je ostala bez stana jer je odbila upoznavanje sa kumom stanodavaca, napisala je da je dala čak i depozit.

- Ja sam šokirana! Ovo zaista nije u redu. Nadam se da ćete uskoro pronaći stan - navodi se u jednom od komentara.

