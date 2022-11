CELA SRBIJA PRIČA O NASILJU, DECU SILEDŽIJE BAŠ BRIGA! Dimitrijević: Iznenađena sam i šokirana! Već je 5 do 12 da reagujemo!

Novi slučajevi vršnjačkog nasilja koji su se dogodili u poslednjih nekoliko dana, ponovo su aktuelizovali temu rešavanja ovog ozbiljnog problema, pa je juče održan sastanak Radne grupe za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja.

Osim predstavnika sindikata, Društva direktora i različitih ministarstava Vlade Srbije, ovu grupu čine i stručnjaci iz oblasti psihologije i bezbednosti. Na jučerašnjem sastanku razgovaralo se o promeni podzakonskih akata koji se bave nasiljem, zlostavljanjem i zanemarivanjem u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Napravljen je plan rada da bi pravilnici bili promenjeni do 20. decembra ove godine, što je zahtev samog ministra prosvete.

O novim merama Ministarstva protiv nasilja u školama govorila je u emisiji Puls Srbije na Kurir TV Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija.

Povodom nedavnog slučaja vršnjačkog nasilja u Novom Pazaru kada je jednom čatrnaestogodišnejm dečaku razbijena vilica, Dimitrijević je rekla kako je iznenađena da uprkos sveprisutnoj kampanji protiv nasilja u medijima, nasilje ne jenjava.

- Razmišljala sam o tome da li oni koje vrše nasilje prate šta se u poslednje vreme o tome govori u medijima. Da li njihovi roditelji to gledaju. To bi meni bio prirodni uticaj ove medijske kampanje koja se sprovodi protiv nasilja u školama, a onda pročitam jutros da se još jedan slučaj nasilja dogodio. Onda sam pomislila, pa očigledno je da ne prate, a odmah zatim - možda ih baš briga! Nemam objašnjenje za to - prosto sam šokirana. To je već prešlo granicu i zaista je 5 do 12 da reagujemo kao društvo - rekla je Dimitrijević.

Napore ministarstva da se angažuje u prevenciji nasilja, Dimitrijević je ocenila kao pozitivne.

- Meni se ta ideja dopada, jer mi ne traba da stvaramo kaznene ekspedicije i dželate, već treba da preveniramo nasilje od najranjeg uzrasta. Potrebne su radionice i aktivnoosti od najmlađih razreda preko srednje škole.

Kod dece treba razvijati empatiju još dok su mali i da tako kažem neiskvareni; dok još društvo nije stiglo da ih iskavari i to bi moralo da reši ovaj problem - smatra Dimitrijević i ističe važnost uključivanja roditelja u aktivnosti za prevenciju nasilja

- Mi ne smemo da isključimo roditelje iz ovog procesa. Moraju se organizovati razgovori sa roditeljima kada se oni moraju usmeriti na to o čemu da vode računa. Čak i kada dete gleda neki neprimeren sadržaj posledice toga će biti manje ako roditelj porazgovara se detetom da ga pita šta to gleda i zašto gleda - kaže Dimitrijević i dodaje:

- Suština je u tome da se sa decom mora provoditi vreme. Deca u nekom trenutku nemaju svest koliko je to što gledaju loše. Njima to može da bude smešno i u tom smislu roditelji moraju da se uključe.

