NAKON ODLUKE DA SU NASILNICI IZ TRSTENIKA IZBAČENI IZ ŠKOLE OGLASILA SE PROFESORKA: Poslala je jaku poruku

Direktor Tehničke škole u Trsteniku Milan Glidžić potvrdio je predlog nastavničkog veća od 23. novembra i doneo odluku o isključenju dvojice đaka nakon incidenta koji se dogodio 9. novembra, kada su s još jednim učenikom ponizili profesorku izmakavši joj stolicu. Sve su to snimili uz smeh i podršku ostalih đaka iz razreda.

- Povodom nasilja koje se dogodilo u Tehničkoj školi u Trsteniku, pri čemu je izvršeno fizičko, psihičko i digitalno nasilje nad našom koleginicom, dvojici učenika je izrečena mera isključenja iz škole - navodi se u dopisu direktora. Kako Kurir saznaje, rešenja o isključenju učenika juče su poslata roditeljima učenika.

- Učenici su juče bili u školi. S obzirom na to da je direktor stavio jučerašnji datum, procedura je da pismo ide roditeljima, a da oni imaju pravo žalbe.

Zakon nije propisao da čim nastane nasilje, đak bude suspendovan do konačne odluke. Dakle, đaci imaju prava da dolaze u školu po sadašnjem zakonu sve do isteka roka za žalbu, pa ukoliko je žalba neosnovana, tek onda je odluka na snazi. Do tada i dalje imaju prava da dolaze na nastavu. Rok za žalbu je 15 dana - objašnjava za Kurir izvor iz škole.

Profesorka koju su učenici maltretirali rekla je juče za Kurir da smo ovom odlukom pokazali da smo na dobrom putu.

- Napokon je potpisano rešenje o isključenju i još uvek ima šanse da se stvari poprave. Sad mi je dosta lakše, pao mi je kamen sa srca. Škola je bezbedna i ne moram da brinem i za sina. Mnogo mi znači i odluka Ministarstva prosvete da jedinica iz vladanja znači da učenik ponavlja razred. Sve je počelo sitnim koracima, ali idemo ka dostizanju pravde - istakla je profesorka, dodajući da njene kolege prosvetari na današnjem protestu imaju njenu punu podršku.

Branko Ružić Moramo se baviti prevencijom Ministar prosvete Branko Ružić najavio je da će sledeći sastanak Radne grupe za prevenciju nasilja u školama biti održan oko 9. decembra. foto: Zorana Jevtić - Predlog mera za prevenciju nasilja trebalo bi da bude gotov oko 19. decembra. U Radnoj grupi su stručnjaci, ljudi iz ministarstva, sekretari škola, predstavnici sindikata. Nasilje je veoma kompleksan društveni problem i svi moramo da se borimo protiv njega - rekao je juče Ružić na TV Pink: - Problemi se ne rešavaju štrajkom, već sinergijom svih aktera. Moramo se baviti prevencijom, jer nije poenta samo izbaciti dete iz škole.

Podsetimo, ovom odlukom su potvrđena pisanja Kurira da, ukoliko đaci budu isključeni iz škole, oni do kraja ove školske godine nemaju pravo da upišu nijednu školu, a da naredne godine imaju pravo da upišu i istu školu. Učenik koji je snimak ponižavanja profesorke plasirao na društvene mreže u međuvremenu se ispisao iz škole, a na ispisnici mu piše da je u bivšoj školi protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak.

