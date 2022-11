ZIMI ZARADIM I PO 80 EVRA DNEVNO! Njegoš iz Prijepolja se dosetio: Posao je lak, a zarada odlična (FOTO)

Od novembra do maja

Ni kad se završi sezona kupusa i paprika, poljoprivrednik Njegoš Stojadinović iz Prijepolja ne odmara. Od novembra do maja on pravi metle od brezovih grančica, za kojima vlada velika potražnja. Posao je lak, a zarada solidna, s toga se ovaj vredni čovek ne libi da zasuče rukave i sa makazama krene u pohod.

foto: RINA

"Sirovinu mahom nalazim u okolnim šumama, gde ima dosta breze. Tokom zime kada je završen rad u polju, pravim snopove od mlađih graničica različitih dužina i koje pakujem i kasnije nudim kupcima. Ja to radim poslednjih 15 godina jer nije težak fizički posao, čak ga rade i stajiji ljudi, samo su vam potrebne makaze i eto zarade. U jednom satu ja pripremim oko pet snopova i kada pomnožite sa 350 dinara eto vam zarade", kazao je Njegoš, poznati povrtar polimskog kraja, za RINU.

foto: RINA

Svako ko mete, zna da je za taj posao najkvalitetnija i najbolja metla od brzovih grančica, zato Njegoš sve što napravi to i proda. Osim domaćih za njegov proizvod zainteroseovali su se i kupci iz regiona.

foto: RINA

"Udarni period je od novembra do maja, kada prodam i do 10.000 snopova ovih korisnih grančica. Mogu da ih prodam u neograničenim količinama jer je potražnja velika, a cena pristupačna. Osim što grančice skupljam sam, zbog velikog broja kupaca počeo sam i da ih otkupljujem. Svaki ovaj snop težak je oko sedam kilograma i lako se transportuje do kupaca", dodao je Stojadinović.

foto: RINA

Pored pravljena metli od ovih grančica, breza je korisna i za mnoge druge stvari.

"Ona ima mnoga lekovotih svojstva, pored toga što se iz nje može cediti sok, može se koristiti za čaj, kao i u prehrambenoj industriji. Za mene je kao poljoprivrednika tokom zime posao sa metlama odlična zarada, kada dnevnom mogu zaraditi i do 80 evra", zaključio je Stojadinović.

