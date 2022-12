POSKUPLJUJE REGISTRACIJA AUTOMOBILA: Dobra vest je da se očekuje PAD CENE polovnjaka, a evo i kada

Od četvrtka ponovo skuplja registracija kola u Srbiji. Razlog - viša taksa na korišćenje vozila. Tako će recimo za "fijat grande punto" registracija biti i do 21.000 dinara, a za "folksvagen pasat" star desetak godina i do 22.300 dinara. Poskupeli su i automobili, gorivo, osiguranje takođe.

Mladen Alvirović iz SAT-a, kaže da će trend poskupljenja automobila u jednom trenutku stati. "Lanci proizvodnje se ponovo stabilizuju, a samim tim znači i da će te vrtoglave cene početi da padaju, a čim krenu novi da padaju krenuće u polovni", kaže Alvirović.

Jedan sajt za prodaju polovnih automobila sproveo je anketu među 4.960 korisnika o kupovini automobila. Najveći broj ispitanika, gotovo trećina, automobil kupuje svakih pet do deset godina. Nešto manje ih menja na tri do pet godina, a oko 10 odsto kupuje automobil na deset do petnaest godina. Mali, ali ne zanemarljiv procenat anketiranih, skoro devet odsto, automobil kupuje svake godine.

Najznačajniji faktor je cena, a nakon cene, kao najvažnije stavke koje se uzimaju u obzir pri kupovini automobila, sa ocenom iznad četiri, su istorija održavanja, vrsta karoserije i marka automobila.

Najveći broj anketiranih kupaca na sajtu za prodaju polovnih automobila planira da izdvoji između 3.000 i 5.000 evra, skoro 18 odsto će dati između 5.000 i 7.000 evra. Od 2.000 do 3.000 će izdvojiti njih 14 odsto, a skoro isto toliko između 7.000 i 10.000. Većina, čak 80 odsto ispitanih, platiće ga gotovinom. Za kupovinu na kredit opredeliće se oko 17 odsto ispitanh, a dva odsto planira da automobil kupi na lizing.

Alvirović: Trend poskupljenja moraće da stane

Ogromna pojeftinjenja, napominje, nisu redovna stvar nigde u Evropi i dodaje da bi ogroman pad cena značio ulazak u recesiju u celokupnoj ekonomiji.

"Može se očekivati da još godinu dana potraje situacija koja se sada dešava i da onda polako počne da se rešava. Ne očekujem da ćemo pre sledećeg decembra moći da pričamo o stvarnim promenama cena automobila. Onaj ko sad ima auto i može da ga proda za dobar novac, on ne može da kupi bog zna šta jer je sve skupo. Oni koji prodaju pred sam kraj talasa, oni će profitirati, svi ostali će biti na istom", ističe Alvirović.

Na pitanje zašto se i dalje čeka šest meseci na isporuku automobila, Alvirović navodi da se dogodio savršeni cunami, jer kada se zbog korone poremetio globalni lanac snabdevanja, onda se teško vrati. "Zaposleni nisu ostali na radnim mestima. Proizvođači automobila su se prilagodili tome. Sada gledamo situaciju da će mnoge marke prodati isti broj automobila, ali će zaraditi više", navodi Alvirović.

"I u Nemačkoj više ljudi kupuje polovne automobile"

Napominje da će uvek biti više ljudi koji kupuju polovne automobile, tako je i u Nemačkoj. "Jedno je kupiti auto, a drugo je živeti sa njim. Automobil može da bude star koliko god, ali ako imam novca da ga održavam, onda nemam problema sa tim", ukazuje Alvirović.

Prema njegovim rečima, uvek je pametnije kupiti jeftiniji nov automobil, jer on zahteva manje ulaganja tokom određenog perioda.

"Kako god okrenemo, čovek mora da računa da ne potroši poslednji novac iz kuće, jer taj auto mora da održava", zaključio je Alvirović.

(Kurir.rs/RTS)