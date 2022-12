NESTAO JE NA 13 DANA, KAD SU GA VRATILI, TO NIJE BIO MOJ TITO! Jovanka otkrila za života šta su sve radili da je odvoje od muža!

Jovanka Budisavljević Broz bi na današnji dan napunila 98 godina. Sama je pričala da njena porodica potiče iz Peći na Kosovu, zbog čega su i selu u koje su se preselili u Hrvatsku dali ime Pećani. Kuću u kojoj se rodila, pričala je ona, tokom rata italijanske snage su pretvorile u svoj štab da bi je pre povlačenja spalile. U 21. godini dobila je dva ordena za hrabrost, a nosilac je i Partizanske spomenice. Takođe je imala čin potpukovnika Jugoslovenske narodne armije.

U zavisnosti od izvora tvrdi se da je Tita upoznala 1944. ili 1945. godine. U tom trenutku on je iza sebe imao tri braka i verovatno još uvek neprežaljenu ljubav sa prerano preminulom Davorjankom Paunović. Mnogi su spekulisali i nagađali kako se uopšte mlada Jovanka našla u Titovom okruženju. Neki su uveravali da su je za maršala odabrali na “najvišem nivou”, drugi da su upravo na državnom vrhu procenili da bi brak etničke Srpkinje i etničkog Hrvata bio izuzetna reklama za ideologiju “bratstva i jedinstva” na kojoj je počivala druga Jugoslavija, dok su treći smatrali da je objašnjenje vrlo jednostavno i da je ova Ličanka ispunjavala estetske kriterijume koji su imponovali Brozovom ukusu. Venčali su se 15. aprila 1952. godine u vili Dunavska u Iloku. Mladoženjen kum je bio šef OZNE Aleksandar Ranković,isti onaj koji će 1966. godine biti uklonjen sa političke scene, navodno, zbog sumnji da je prisluškivao Tita. Kum sa mladine strane bio je general Ivan Gošnjak koji je do 1967. godine bio savezni sekretar za narodnu odbranu, piše Slobodna Evropa.

13 dana bez Tita

Kako je Josip Broz Tito nestao na 13 dana, šta mu je Jovanka Broz rekla u vezi sa posmrtnim ostacima Draže Mihailovića samo su neke od tema o kojima je govorio scenarista i reditelj Milan Šarac. On je svojevremeno predstavljajući svoju monodramu "Ja, Jovanka Broz" govorio o detaljima koje mu je ispričala Jovanka Broz a o kojima javnost do tada nije ništa znala. U razgovoru za Večernje novosti Šarac je rekao da mu je Jovanka ispričala da je govorila Titu da preda preostale Dražine kosti njegovoj porodici.

"Neka ih njegova porodica sahrani gde želi. Uvek sam to govorila, ne samo kad se oko toga u narodu komešalo, ubeđivala sam ga da je to najbolje rešenje. Nisam, nažalost, uspela da ga ubedim", rekla mu je Jovanka.

Takođe mu je ispričala i jedan detalj iz vremena kada su se trudili da je odvoje od Tita.

"Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gde je? Niko ni reč da kaže. Nije ga bilo 13 dana. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovek u po bela dana. Kad su ga vratili, nije to bio onaj moj Tito. To je bio prvi dan našeg konačnog razdvajanja. Gde je bio? Ko ga je kidnapovao? Ispričala sam to samo Radu Čečuru, mom šefu obezbeđenja, pukovniku policije", priznala je Jovanka.

Milan Gašević – glavni telohranitelj

Milan Gašević Gaša, policajac, "čovek od dva metra, sa leđima kao livada" koji je ujedno bio i najbolji karatista u tadašnjoj Saveznoj policiji. Široj javnosti nije poznat ali se za njegovo ime vezuju dve itekako poznate ličnosti - Ljuba Zemunac i Jovanka Broz. Posle jedne akcije nemačke policije Ljuba je uhapšen ali pošto nije bilo čvrstih dokaza Nemci su rešili da ga deportuju u Beograd. Po njega je iz Jugoslavije došao samo jedan policajac. I to sam. Bio je to Milan Gašević.

“Ja na godišnjem odmoru u selu na Romaniji pomažem nešto roditeljima. Kad odjednom stižu policijska kola. Kažu mi da moram hitno da se javim šefovima. Tad mi oni saopšte da treba da idem po Ljubu Zemunca u Frankfurt “, ispričao je Gašević.

Koliki ugled je uživao Gašević u svojim redovima govori i to što je bio izabran da bude jedan od malobrojnih policajaca koji su čuvali nekadašnju prvu damu SFRJ Jovanku Broz. tadašnji načelnik obezbeđenja Josipa Broza Tita pozvao je Gaševića i još dvojicu njegovih kolega i rekao im da su odabrani za specijalni zadatak.

"Momci imam u vas poverenje. Ovo što vam kažem ne sme vam ni porodica znati gde ste ni šta radite. Jovanka Broz dolazi u vilu. Moramo da obezbedimo da joj ništa ne fali", ispričao je Gašević

Došla je kolima, zajedno sa sestrom Nadom.

"Mi smo joj otvorili kapiju, a kad je izašla iz kola delovala je skrhano i slomljeno da je to strašno bilo videti. Jedva se popela uz stepenice", rekao je Gašević.

Kako je ispričao, Jovanka je vremenom stekla poverenje u njega toliko da je umela da ga zamoli da ode da joj kupi nešto.

"Nama to nije bilo u opisu posla, mi smo bili zaduženi za njenu bezbednost. Ali ja sam je poštovao, ona je bila starija od moje majke, svaki put sam je poslušao. Onda me pozove posle da sednemo da popijemo kafu. Govorila mi je dosta ružno o Stanetu Dolancu i Nikoli Ljubičiću. Rekla mi je da su oni vršili uticaj na Tita kako bi ih razdvojili. Na kraju su to i uspeli. Rekla mi je - ja sam sa Titom jako dobro živela, mi smo se voleli, ja sam svako jutro dobijala kafu u krevet", ispričao je Gašević.

"Iz kuće nisam izlazila jer nisam imala šta da obučem"

U jedinom intervjuu koji je Jovanka Broz dala od kada su je ljudi oko Josipa Broza fizički odvojili i izolovali od Tita, nekadašnja prva dama SFRJ je ispričala mnoge stvari o kojima se do tada vrlo malo znalo.

"Ja iz kuće nisam izlazila jer nisam imala šta da obučem kada sam ovde došla. Ponela sam bila samo crninu onako na brzinu kada su me izbacivali iz kuće. Bilo je proleće i leto. A kada je došla zima ja sam već bila u mogućnosti da malo izađem. Međutim nisam imala šta da obučem ni da obujem, sve su mi zaplenili. Sve su mi zaplenili čak i telefonski imenik. Ja sam ovde došla da nisam imala ni broj telefona da se nekome javim. To je bila jedna kompletna izolacija. Bila sam okružena sa nekih 15 policajaca i sve što je dolazilo do vrata oni su to budno motrili, ko je taj i vrlo retko propuštali nekoga. Neke stvari su mi vratili posle dve-tri godine, međutim sve vrednije stvari koje sam imala sve su još uvek zaplenjene", rekla je Jovanka Broz.

Kada je Tito umro, ona je to saznala od tadašnjeg sekretara Komiteta, doduše na vrlo čudan način.

"Sekretar komiteta mi je saopštio da je Tito umro. Bila sam u Užičkoj ulici u svom salonu. Najavio se preko dežurnog oficira. Nije mi rekao – Tito je umro – ili nešto tako. Rekao mi je samo - Ono je gotovo", ispričala je ona.

"Bila je poslednja odbrana Tita"

Govoreći o saradnji sa Jovankom Broz, advokat Toma Fila je u intervjuu za Mondo rekao da je dosta razgovarao sa njom ističući da je ona bila pre svega dragocena kao svedok onoga što je Tito radio.

"Zbog toga je Jovanka bila dragocena, a ne zbog onoga što su smatrali Stane Dolanc i ova banda, kako ih je ona zvala. Oni su koristili nju tvrdeći da je ona imala političke ambicije. I pošto se družila sa ženama državnicima koje su nasledile očeve i muževe, oni su smatrali da je ona htela da bude Tito umesto Tita. Onaj ko je nju video i ko je sa njom razgovarao shvatio je da ona nije imala takve ambicije niti je za to bila sposobna. Jovanka je bila polupismena žena, koja je privatnim školama nešto završila."

Zašto je onda država, kada je cela garnitura koja je bila oko Tita otišla, i dalje okretala leđa Jovanki?

"Posle toga je bilo antikomunističko raspoloženje pa je ona bila neželjeni svedok svega toga. I onda kao što to bude, na mrtvog vuka i zec diže onu stvar. Ona je bila poslednja odbrana Tita. Imala je zadatak, naređenje, da ga ako zatreba zaštiti svojim telom u slučaju atentata. Obaveštajna služba joj je dala to naređenje. U tašnici je imala jedan mali pištolj. To je onaj za likvidacije. Ona je bila žrtva na kraju života. Tito je ostario, nije imao onu raniju snagu. Jedini kontakt Tita koji ovi oko njega nisu mogli da kontrolišu a gde je on mogao da dobije neke informacije je bila Jovanka. E onda su počele dezinformacije – da ga je tukla, da mu nije davala lekove, da ga je maltretirala, da mu nije davala da jede. Budalaština. I počev od Dolanca do Ljubičića su ubedili Tita da se Jovanka skloni. Broz je već bio ostareo, bojao se za život i nije imao odlučnost kakvu je imao Staljin na primer, pa da se izbori da on njih očisti. I sklonili su je. Nikada više nije videla Tita", rekao je Fila.

Jovanka Broz preminula je 20. oktobra 2013. godine. Sahranjena je uz vojne počasti, pored mesta na kom počiva Josip Broz Tito. Poslednju poštu odali su joj članovi Vlade Srbije, diplomate, strane delegacije i oko 5.000 poštovalaca iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Kovčeg sa posmrtnim ostacima Jovanke Broz bio je na dan sahrane izložen na ulazu u Kuću cveća, gde su joj brojni građani u mimohodu odali počast, a na poslednjem ispraćaju počasnu stražu davali su Garda Vojske Srbije, koji su ispalili počasne plotune, i nekadašnji pripadnici partizanske Šeste ličke divizije u kojoj se borila u Drugom svetskom ratu. Ispraćena je uz pesmu "Bella Ciao".

Kurir.rs/Mondo