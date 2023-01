OGLASILA SE TURISTIČKA AGENCIJA O DRAMI SRPSKIH TURISTA U ISTANBULU: Evo šta će biti sa putnicima i kada se tačno vraćaju kući!

Iz turističke agencije "Balkan Fan" kažu za Kurir da su našim putnicima koji se trenutno nalaze na aerodromu u Istanbulu sa ino-partnerom obezbedili povratni direktni let 5. januara, a do tada će uz njihovu saglasnost biti smešteni u hotel sa pet zvezdica na bazi punog pansiona o trošku agencije.

- Tvrdnja putnika da im se niko ne javlja nije tačna jer imamo vodiča - predstavnika agencije sa njima u Istanbulu koji je sa njima sve vreme u komunikaciji i uživo i telefonom - kažu iz agencije i dodaju:

- Let je odkazan od strane avio-kompanije usled nemogućnosti poletanja zbog magle što se ponekad dešava. Putnicima smo sa našim ino-partnerom obezbedili povratni direktni let 5. januara, a do tada ih smestili uz njihovu saglasnost u hotel sa 5 zvezdica na bazi punog ponsiona (doručak- ručak- večera) o trošku agencije.

Prema njihovim rečima, svi putnici su prihvatili ponuđenu opciju sem dvoje kojima je obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Istanbul - Beograd (bez presedanja) danas takođe o trošku agencije.

- Jako nam je žao što su vremenaki uslovi poremetili planove putnika - poručili su iz agencije.

Evo kakva je trenutno magla u Istanbulu foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, redakciji Kurira se mejlom obratilo oko 30 srpskih turista koji su trenutno na aerodromu u Istanbulu jer je let do Beograda zakazan u 11 časova po turskom vremenu otkazan.

Konzulka Srbije u Instanbulu Ivana Pejović za Kurir je rekla da je na azijskoj strani Istanbula, na kojoj je i aerodrom "Sabiha Gokcen" gusta magla.

- Prema navodima iz avio-kompanije "Pegasus Airlines", koju sam kontaktirala, let je zato otkazan kao i mnogi drugi s ovog aerodroma. Letova više danas s ovog aerodroma neće biti, a večeras oko 19 sati trebalo bi da imaju vremensku prognozu za sutra i na osnovu meteoroloških uslova će znati znaju da li će eventualno i kada poleteti. Svi putnici, kako je i uobičajena procedura, biće smešteni u hotel do leta za Beograd - rekla je Pejovićeva i dodala da je na evropskoj strani Istanbula sunce.

Let PC-371 danas u 11 sati po turskom vremenu je otkazan, a na aerodrom "Nikola Tesla" je trebalo da sleti u 10 časova i 50 minuta po našem vremenu.

Kurir.rs