NESTVARNI PRIZORI U PROKUPLJU! Milena ostala u neverici kad je izašla u dvorište, mnogi tvrde je to znak da će godina biti loša

Pored visibaba u prokupačkim baštama pojavile su se i bele rade, poljsko zelje je opet rodilo, a neretko se vide pupoljci i na majskim trešnjama.

Mnogi Prokupčani vrte glavama i tvrde da to nije dobro i da će godina biti loša. U Prokuplju ovih dana priroda buja na sve strane i to usred zime. Visibabe su svugde u okolini i to nije iznenadilo nikog, ali jesu bele rade i pupoljci na trešnjama.

foto: B.R.

- Kada sam izašla u dvorište, nisam mogla da verujem šta vidim. Na sve strane bele rade! Obradovala sam se, čini mi se kao da je krenulo proleće, a onda se setim da je tek januar - priča Milena Kostić iz Prokuplja.

foto: B.R.

Ona živi u Liparskoj ulici, gde su sve kuće sa dvorištima, a u svakom znaci u prirodi podsećaju na proleće.

foto: B.R.

Poljoprivrednici se ne raduju, kao oni koji žive u gradu, jer smatraju da će martovski mrazevi da unište vegetaciju, koja se zbunila.

- Ne pamtim godinu u kojoj se ovako nešto desilo početkom januara. Bilo je primera ranije da krenu visibabe, ali ruže, trešnje i poljsko zelje nikako - kaže Savka Mitić iz prokupačkog sela Babin Potok.

Dodaje da ni suvo meso više ne može da se osuši kako treba, jer nema mraza da ga uhvati.

Kurir.rs/B.R.