VUKANU TREBA JOŠ 10 TERAPIJA I NEKOLIKO OPERACIJA U TURSKOJ! Hrabri mališan bori se sa jednim od najtežih genetskih poremećaja

Sedmog januara na Božić većina nas porodično će se okupiti kako bi u bezbrižnoj i porodičnoj atmosferi proslavili najradosniji i najveći hrišćanski praznik.

Međutim, za nekoga će taj dan biti ključan u nastavku borbe za život. Dvoipogodišnji Vukan Vidojević koji je u Srbiji prvi i jedini rođen sa retkim genetskim poremećajem koji se javlja jednom u šest miliona nastavlja svoje lečenje u Turskoj.

- Vukanu je po rođenju ustanovljen jedinstven sindrom u Srbiji, ima poremećaj hromozoma 10, koji se odlomio i duplirao - objašnjava Vukanova mama Marija Vidojević.

Uprkos dijagnozi, Vukanovi roditelji se nisu obeshrabrili.

- Od rođenja nije mogao da sedi i puzi. Seo je sa 13, a propuzao sa 18 meseci. Najveći problem nam je hipotonija, ugroženi su mu bubrezi, srce, ali i upaljeni i suženi jednjak - priča Marija.

Njihova zajednička borba počinje od Vukanovog rođenja, a u Srbiji niko nije mogao da im pomogne.

foto: Kurir TV

- Pročitala sam mnogo enciklopedija, išli u Tursku i polako napredujemo - kaže mama.

Vukan stalno ide na terapije u Tursku.

- Svaki put odemo na 22 dana, a do sada smo bili pet puta. Nakon prve dve terapije, Vukan je uspeo da sedne, naporno vežba u Sokobanjskoj, ali nije imao snagu koje su mu dale matične ćelije - objađnjava ona.

Zahvaljujući terapijama, Vukanovi pomaci su ogromni.

- Dve terapije nas koštaju 18.000 evra, s putom i smeštajem do 25.000 - otkriva Marija Vidojević.

foto: Kurir TV

Zahvaljujući humanim ljudima, mali heroj se godinu dana uspešno leči.

- U fondaciji Budi human Vukan je pod rednim brojem 990 i poruka se šalje na broj 3030 kako bismo Vukana mogli da nastavimo da lečimo u Turskoj.

Vukan ovog meseca ide na novu terapiju, pored koje ga očekuju operacije očiju, jednjaka i testisa.

foto: Budi Human

- Nakon 20 doza terapija, to je to. Šta uradimo s detetom do treće godine, uspeli smo, posle sve ide sporije - otkriva Marija i za kraj poručuje:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:52 VUKANU TREBA JOŠ 10 TERAPIJA I NEKOLIKO OPERACIJA U TURSKOJ! Hrabri mališan bori se sa jednim od najtežih poremećaja

- Ako bi se svako od nas odrekao čokolade za svoje dete, to bi pomoglo mom detetu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.