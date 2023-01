Tanka je nit izmedju sve prisutnijeg govora mržnje i etnički motivisanog nasilja. Jedno od rešenja na sve zastupljeniji govor mržnje u javnosti je u sankcionisanju, poruka je panela "Kako definisati granice govora mržnje na Balkanu".

Takođe, na porast govora mržnje na Zapadnom Balkanu upozorava i Komesarijat UN za ljudska prava.

Prof. dr Zorica Mršević, sociolog, se u svom gostovanju za jutarnji program Kurir televizije dotakla ove vrste emotivnog stanja i otkrila zašto do njega dolazi.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:39 MRŽNJA JE KOMOTNA EMOCIJA: Jedno ODMAHIVANJE RUKOM može vas dovesti do najgoreg! Evo na čemu morate da poradite DA DO TOGA NE DOĐE

- Jedno odmahivanje rukom ili jedno "dosta mi je" možda na prvi pogled nije nešto strašno. Moramo da se setimo da psihologija kaže da je mržnja emotivni ćorsokak i da iz toga ne izlazi ništa dobro. Sve monotističke religije zabranjuju mržnju i nalažu ljubav prema svom bližnjem. Zatim i zakoni zabranjuju mržnju i kada se sve to nabroji postavlja se pitanje kako mi uopšte mrzimo? Mržnja je laka emocija i možda je teže osećati solidarnost i empatiju. Čak i oni koji su nas vaspitavali su trebali više da ulože u to. U mržnju se isklizne strašno lako i to je komotna emocija - rekla je sociolog.

Kurir.rs