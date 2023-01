OD KUVARICE I FRIZERKE DO MEDICINSKE SESTRE ZA 6 MESECI! Stručnjaci: Priučeni medicinari iz privatnih škola opasni za pacijente!

Medicinskih sestara, koje su "prečicom" u privatnim medicinskim školama stigle do diplome, ima u skoro svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, upozoravaju iz Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije (UMSTBS).

Sagovornici "Novosti", iz zdravstvenog sistema, navode da kadrovi koji dođu iz takvih škola, usled hroničnog manjka medicinskih sestara, treba da izvode najsloženije sestrinske intervencije i u primarnoj i u sekundarnoj i u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti. To je, kažu oni, problem od nacionalnog značaja, jer ugrožava zdravlje i bezbednost pacijenata.

Stručna javnost upozorava da će nestručni srednji medicinski kadar, ukoliko se nešto brzo ne promeni, u skorijoj budućnosti zauzimati 20 do 30 odsto mesta!

Slabe kompetencije srednjeg medicinskog osoblja "stiču" se u privatnim medicinskim školama, jer se u njima ne poštuje plan prekvalifikacije koji podrazumeva da svaki kandidat mora godišnje obavezno da prođe između 20 i 30 časova prakse u zdravstvenim ustanovama. Takođe, treba položiti i 26 predmeta, a obavezno je i 35 nedelja vežbi. Da bi oni mogli da izađu uopšte na ispit, uslov je da odrade tu praksu.

Zakonom urediti da moraju da se školuju četiri godine! Kako bi ovaj problem pokrenuli s mrtve tačke u Udruženju medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije (UMSTBS) traže da se zakonom reguliše da svako ko želi da radi kao medicinska sestra mora da završi srednju medicinsku školu u trajanju od četiri godine. Po njihovom mišljenju, prekvalifikaciju treba dozvoliti samo onima koji su već u medicinskoj struci, na primer laborantima, babicama ili stomatološkim sestrama.

Kod privatnika je, međutim, važna brzina sticanja diplome, a ne znanje, pa se zahtevi odrade po skraćenoj proceduri, a program prekvalifikacija traje svega šest meseci... I onda šansu za brzo sticanje diplome medicinske sestre ili tehničara vide frizeri, obućari, kuvari...

Ove škole su pred zakonom izjednačene sa državnim medicinskim školama u kojima prekvalifikacija traje dve do tri godine i to za one koji vredno uče.

- Ni lekar koji želi da se prekvalifikuje u medicinskog tehničara ne može da završi obuku za šest meseci, a njihova prekvalifikacija traje najmanje godinu dana - kaže Radica Stojanović, doskorašnja direktorka Medicinske škole "Nadežda Petrović" u Zemunu:

- Lekari se na prekvalifikaciju upisuju kao svršeni gimnazijalci i moraju da prođu praksu koju nisu imali na fakultetu, kao što je, na primer, nega bolesnika.

Ona napominje da ova medicinska škola radi i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, ali da za kratko vreme to nije moguće.

NA BIROU GUŽVA Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavci su u toku prošle godine, odnosno u periodu od 1. januara do 30. novembra tražili 953 medicinska tehničara. Na Birou je trenutno 1.376 nezaposlenih medicinskih tehničara, 3.694 medicinske sestre, dok posao čekaju 52 više medicinske sestre.

- Prekvalifikacija iz nesrodnih škola može potrajati i do tri godine, a kraća procedura koja traje oko šest meseci moguća je samo u slučaju prekvalifikacija iz srodnih struka, na primer iz babice u medicinsku sestru.

Medicinska škola u Zemunu godišnje odškoluje oko 120 medicinskih sestara, a i interesovanje za upis je veliko.

Stojanovićeva: "Lekari se na prekvalifikaciju upisuju kao svršeni gimnazijalci i moraju da prođu praksu koju nisu imali na fakultetu, kao što je, na primer, nega bolesnika"

- Ali ne odu svi koji završe odmah da rade, jer jedni nastave dalje da se školuju, drugi napuste struku pošto shvate da to nije za njih, a treći odu u inostranstvo - pojašnjava Stojanovićeva.

U njihovu školu, kaže, redovno dolaze direktori klinika i traže medicinske sestre.

- Svi naši daci prođu sve nastavne baze, Klinički centar, KBC "Bežanijska kosa", VMA... i izađu potpuno osposobljeni za posao.

