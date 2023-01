64.000 OSMAKA SE OPREDELILO ZA TREĆI TEST NA ISPITU: Najviše birali biologiju i geografiju

Ministarstvo prosvete Srbije je danas saopštilo da su 64.363 učenika osmog razreda osnovnih škola odabralo predmet koji će polagati kao treći test na završnom ispitu.

Pomoćnik ministra prosvete Srbije Milan Pašić je u saopštenju naveo da se najveći broj učenika opredelio za biologiju (38 odsto), a slede geografija (28 odsto) i istorija (16 odsto). Svega devet odsto se opredelilo za hemiju, a osam odsto za fiziku.

"Nije se izjasnilo 197 učenika, dok se za poseban program funkcionalnog obrazovanja odraslih prijavilo 1.909 polaznika, a 57 se nije se prijavilo", naveo je Pašić.

Dodao je da se putem portala Moja srednja škola prijavilo 70 odsto učenika, a 30 odsto se prijavilo u školi.

Učenici koji ove godine završavaju osmi razred, mogli su od 1. do 30. decembra da se izjasne koji će test raditi kao treći na završnom ispitu. Bilo im je ponuđeno da izaberu jedan od pet ;predmeta: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija. U saopštenju Ministarstva piše da oni koji "iz određenih i opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da se prijave", mogu da to obave u školi od 23. do 27. januara.

U tom periodu učenici će moći i da provere svoj izbor, a da 30. i 31. januara u školi unesu ispravke ako žele. Potom će na sajtu "Moja srednja škola" i u školama biti objavljena konačna lista izjašnjenja učenika o testu koji će polagati kao treći na završnom ispitu.

Ministarstvo podseća da svi učenici mogu da se za završni ispit pripremaju putem platforme "eVežbaonice" - http://www.evezbaonica.zvkov.gov.rs.

