MOJ PAS JE REŽAO NA MENE, ONDA ME UDARIO I TIME MI SPASAO ŽIVOT! Čudesna priča Sanje iz Kragujevca o svom biglu

Za pse važi pravilo da su čovekov najbolji prijatelj, a nije redak slučaj da postanu heroji kada predosete da je život njihovih vlasnika u opasnosti. Upravo je takav junak postao bigl Tobi. On je svojoj vlasnici Sanji nanjušio karcinom dojke u početnoj fazi i bukvalno joj spasao život.

"Uverena sam da tumor nikada ne bih sama napipala da nije bilo Tobija. I ko zna kada bih ga uopšte i otkrila, jer sam se osećala dobro i bila puna energije", počinje svoju neobičnu životnu priču Sanja Veličković (45) iz Kragujevca.

Danas, dve i po godine posle operacije, Sanja se oseća dobro, tumor je "uhvaćen" u početnoj fazi, a njeno lečenje završilo se operativnim putem, bez dodatnih hemioterapija i zračenja.

"Gledala sam neki film, a on je stavio glavu na moje grudi i počeo da cvili, što ranije nikada nije radio. Sve vreme cvili i to traje. Tako jedne večeri, pa sledeće ponovo. Mislila sam da hoće da se mazi, ali nije prestajao ni posle maženja. Nisam znala šta mu je i htela sam da ga odgurnem od sebe, ali je on tada počeo da reži. Prvi put je iskezio zube na mene i uopšte mi nije bilo prijatno, malo sam se i uplašila, jer to nisam očekivala", priseća se Sanja.

Dodaje da u tom trenutku nije mogla da prepozna svog psa, jer je po prirodi umiljat i razigran. Opisuje, da se njegovo neobično ponašanje nastavilo tako što je počeo da se vrti u krug.

"Htela sam da vidim šta mu je, spustila sam se, a on me je repom udario jako u levu dojku. Pokušala sam da ga smirim, a onda me njuškom još jače udario na isto mesto. To me je zabolelo toliko, da sam morala da se pridržim. U tom trenutku napipala sam nešto veličine zrna pasulja", priča Sanja kako je otkrila tumor.

Na sreću, tumor je bio u ranoj fazi, pa je Sanja izbegla agresivne terapije, a lečenje se završilo operativnim putem. Tada je, kaže ona, postala svesna da joj je Tobi "sačuvao glavu".

(Kurir.rs/Nova)