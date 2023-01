UNAKAŽENA! Ubrizgali su mi botoks koji se ne koristi za antiejdž, spali su mi mišići lica, NISAM NI USTA MOGLA DA OTVORIM (FOTO)

Otišla sam da uradim botoks, a doktor me je unakazio! Mesecima ne mogu da se nasmejem, ukočili su mi se mišići na licu, prva tri meseca sam izgledala katastrofalno i svi su mislili da sam stalno namrštena! Tek sada, posle skoro pet meseci od zahvata, napokon mi se malo vide zubi kad se osmehnem. Hoću da tužim kliniku jer su mi upropastili nekoliko meseci života!

Ovako za Kurir priča Maja Božović (40) iz Beograda.

Kaže, u privatnu kliniku "Atlas" otišla je 23. avgusta prošle godine da uradi botoks čela, mrštalice i slepoočnica. Tvrdi da su je tamo uništili jer su joj stavili više botoksa nego što treba, i to vrste koja nije za kozmetičke zahvate, zbog čega su joj otkazali mišići lica.

- Čekala sam 45 minuta, i tek onda me je primio doktor Lazar Pajović, a nije mi kod njega bilo zakazano. Čim sam sela, počeo je da mi aplikuje botoks i protiv moje volje mi ga ubrizgao u predeo jagodice - podočnjaka.

Probali da se iskupe Ponudili joj konsultaciju, ali se doktor nije pojavio Maja Božović je klinici "Atlas" preko društvene mreže poslala fotografije, pitala je da li je normalno da se botoks aplikuje u jagodice i požalila se da ne može da se nasmeje, kao i da joj se zubi ne vide. Oni su joj odgovorili: - Izvinjavamo se na neprijatnosti. Sve što u ovom momentu možemo da vam ponudimo jesu konsultacije kod dr Lazara Pajevića i ukoliko želite u istom terminu da odradite PRP tretman o našem trošku. Kaže da je otišla na konsultaciju, ali da se doktor nije pojavio i nije razgovarao s njom.

- Pre toga mi ni "dobar dan" nije rekao. Uhvatila sam ga za ruku i rekla mu da mi nije rekao da će mi botoks ubrizgavati u taj predeo. Ustala sam i tada je ušla doktorka koja je trebalo da me primi. On joj je rekao da se žalim da ima tešku ruku. Posle tri dana sam se probudila i nisam mogla da otvorim usta, pale su mi usne i oči, nisam mogla da se smejem. Ljudi su me zaustavljali i pitali me šta mi se desilo - priča Maja Božović.

Kaže, zatvorila se u kuću i nikuda nije išla mesec i po, a završila je kod psihijatra.

Zbog izmenjenog govora i toga što joj je lice palo 14. septembra 2022. otišla je u Urgentni centar. U izveštaju iz te bolnice piše da je ustanovljeno da ima slabost mišićne muskulature blagog stepena u određenim regijama. Kako je vreme odmicalo, uplašila se da će posledice ostati trajne, pa je odlučila da angažuje advokata i potraži pravdu. Dana 20. oktobra neurolog jedne klinike ustanovio je da kod nje postoji "veoma izražen poremećaj neuromišićne transmisije u ispitanim mišićima lica".

Ustanovljeno je čak i da je poremećaj transmisije registrovan u mišiću desne ruke, zbog tog botoksa. Sudski veštak, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije ustanovila je 3. decembra da lek botoks koji je dat pacijentkinji nema indikacije za primenu u oblasti antiejdž medicine, a ustanovljeno je da je maksimalna količina za primenu leka 64 jedinice, a da je njoj dato čak 100 jedinica. Veštak je ustanovio da intervencija nije urađena u skladu s pravilima.

- Pregled i veštačenje učinjeni su dva meseca i 18 dana nakon intervencije, postoji opuštenost gornje usne, a mimična akcija prilikom osmeha odaje utisak nemogućnosti punog osmeha - piše u nalazu veštaka, u kojem se navodi da do popuštanja dejstva može doći tek posle šest do 12 meseci od intervencije i da toliko može trajati blokada mišićne akcije tretiranih regija.

Sudski veštak neuropsihijatar ustanovio je da kod nje postoji "duševni bol izazvan naruženjem" i da je oštećena patila jer je sebe posle intervencije videla kao ružnu, a htela je da se ulepša.

Advokat Dragoslav Glogonjac Uputili smo zahtev za inspekcijski nadzor Advokat Dragoslav Glogonjac, koji zastupa Maju Božović, za Kurir kaže da je uputio zahtev za inspekcijski nadzor nad radom Opšte bolnice "Atlas". - Ministarstvu zdravlja smo predočili da bolnica i lekar nisu imali pisanu saglasnost pacijentkinje za zahvat, da joj je dat lek koji nema indikacije za primenu u antiejdž medicini i da joj je data količina veća od dozvoljene. Trebalo je da joj daju lek "vistabel", on je jedini registrovan za antiejdž medicinu. Dali su joj "botoks", to je isti lek, ali se ne koristi za antiejdž medicinu - kaže Glogonjac. Dodaje da je Božovićevoj zbog primene neodgovarajućeg leka u količini većoj od dozvoljene gornja usna privremeno potpuno izgubila mogućnost mimike, a da je delovanje leka izazvalo poremećaj i u mišiću desne ruke. Navodi da je zdravlje pacijentkinje Maje Božović moglo da bude trajno ugroženo i da je mogla da ostane trajno naružena: - Čekamo odgovor Ministarstva zdravlja, a doktora ćemo prijaviti sudu časti Lekarske komore i pokrenućemo postupak naknade štete. Razmotrićemo i opciju krivične prijave protiv doktora za nesavesno lečenje.

Nakon što nam je Maja Božović poslala medicinsku dokumentaciju, pozvali smo Opštu bolnicu "Atlas", odakle nam je rečeno da nemaju nikakav komentar o ovom slučaju.

Suzana Trajković

