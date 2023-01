JAKO SE TRUDIM...! Potresna ispovest koja slama: Majka ga ostavila kao malog, živeo u Domu, a tek je sa 12 GODINA NAUČIO DA ČITA

Pisac Meti Kamberi je od dečaka iz Doma za nezbrinutu decu stigao do titule mladog pisca i danas živi život kakav je želeo.

Njegova priča je teška, ali ipak ima srećan kraj. On je u svom gostovanju za Kurir televiziju otkrio kako se nosio sa tim.

- Ja sam se sa tim pomirio i svoj put krčim na neki drugi način. Jako je teško odrastati bez roditelja, a najpre majke. To ostavlja večite posledice na detinjstvo i na samo dete. Ja sam se nekako navikao. Odrastao sam u domu i tamo sam se socijalizovao. Dete koje dođe do te situacije da ga majka i otac ostave, da bi nastavilo sa školovanjem i da bi izrastao u dobrog čoveka mora da ima tog nekog materijala i kapaciteta u sebi. Nažalost, to nema svako dete. Takođe, jako utiče na to dete i okruženje - rekao je Kamberi i dodao:

- Ja sam imao tu sreću da sam bio u domu gde sam se delio istu sudbinu sa drugarima. Tamo sam se socializovao i krenuo u školu. Nisam ja neko ko je savršen, ali sam spoznao tu dobru stranu i razvijao je. Najveća je borba sa samim sobom, ali trudim se da spoznam sebe i radim na sebi.

Meti Kamberi Odrastao je u romskom naselju u Nišu, ali su ga loši životni uslovi odvojili od majke. Nakon što je završio u domu za nezbrinutu decu, počeo je da čita Dostojevskog i ostale velikane svetske književnosti. Tada je uvideo da je to nešto za čim on vapi i da bi trebalo da poradi na svojim sposobnostima vokabulara i pisanja. Naučio je da čita sa 12 godina, a samo šest godina kasnije napisao svoj prvi roman, koji će uskoro biti i ekranizovana. Njegov prvi roman "Grad bola" postao je bestseler, a preveden je na engleski i nemački jezik. Ima preko 10.000 prodatih primeraka.

- Odrastanje bez roditelja ima prednosti, ali i mana. Meni je najviše pomoglo što ja nisam bio u zoni komfora. Kada čovek nije u zoni komfora on je u situaciji da mora brzo da razmišlja i da se snalazi. To je meni pomoglo da ranije sazrim, da krenem nekim svojim putem i da prepoznam sebe - rekao je Kamberi.

