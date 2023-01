"BILA SAM SAMA U SMENI KAD ME JE NAPAO" Medicinska sestra OGORČENA: Udario me je u oko! Da nije bilo NJE, UBIO BI ME (VIDEO)

Na odeljenju dečje adolescentne psihijatrije maloletni delikvent napao je medicinsku sestru zaposlenu u KC Vojvodine.

Šta se tačno desilo, ispričala je Aleksandra Srećo, medicinska sestra koja je žrtva napada, a trenutno je kod kuće na bolovanju.

- Mi smo jedino odeljenje ove vrste, jedina klinika koja ima hospitalno lečenje za decu. Napad se desio kada sam bila sama na odeljenju u smeni. U 17 časova imala sam hitan prijem deteta adolescenta. Oni su za nas deca! Ja imam ćerku od 21 godinu, svi su oni za nas deca. Imala sam težak prijem sa obezbeđenjem, dete koje je pod dejstvom opijata je primljeno. Sklonila sam svu drugu decu u dnevni boravak, da ne bi prisustvovala. Sama sam bila i borimo se tako već godinama - započela je Srećo i nastavila:

-Desilo se da je naš dugogodišnji poacijent dete iz doma, rekao da postoje cigarete sakrivene u ormariću, što je strogo zabranjeno. To se dešava svaki drugi dan, od nalaženja sečiva, cigareta... Paket je stigao u četiri popodne, koje su poslate od strane roditelja, sakrivene u plazmi! Roditelj je od kuće poslao svom detetu od 14 godina cigarete i upaljač! - rekla je i dopunila:

- U trenutku mog prijema oni su otišli u toalet i pušili te cigarete. Imam informaciju, rekla sam, imate tri minute, bilo je negde oko 19 časova, to se sve dešavalo na hodniku, donesite mi cigarete i upaljač, međutim njih trojica, četvorica su bili izrevoltirani, tvrdili su da nema cigareta, nakon čega je jedan od njih izvadio cigarete i upaljač i bacio sve to na sred hodnika. Videvši i shvativši da je "doušnik" tu, krenuo je da tuče tog dečaka. Stala sam između njih dvojice, ja sam stala izmđeu njih da ga ne udari. Kod nas, radnika, je zabranjena samoodbrana. On je mene udario šakom u oko, gde mi je, pre tri dana, rađen laser očiju, oko je odmah buknulo. Ušla je koleginica u smenu, stala između nas, da nije stala, verujte mi da bi me ubio! On kad je shvatio da branim drugo dete, verujte mi, ubio bi me. Koleginica je stala između nas i mene odbranila. Ona je završila u urgentnom centru, ja na očnoj klinici! - završila je Srećo.

Ono što medicinske sestre traže je da imaju obezbeđenje u ovoj klinici.

