MI NE ZNAMO, ALI CIA ZNA: SRBIJA PRVA PO STOPI SMRTNOSTI U EVROPI? Miljko Ristić:OVE DVE STVARI KLJUČNE za razvoj oboljenja

Vest da je Srbija ubedljivo na prvom mestu po stopi smrtnosti, a koju je nedavno objavila CIA - američka obaveštajna službe, ozbiljno nas je zabrinula i opravdano otvorila pitanje zbog čega smo se našli na neslavnom prvom mestu.

Profesor dr Miljko Ristić, kardiohirurg, govorio je o ovim rezultatima u emisiji Puls Srbije.

-Nemamo zvanične podatke gde se Srbija nalazi. Mi smo delili to mesto sa Litvanijom po broju umrlih. Godišnja smrtnost je 52.000 ljudi, po izveštaju Batuta, i to od srčanih oboljenja. To je značajno niže od Rumunije i Bugarske - rekao je Ristić ukazujući da moramo podatke upoređivati sa brojem rođenih beba u Srbiji.

01:34 MI NE ZNAMO, ALI CIA ZNA: SRBIJA PRVA PO STOPI SMRTNOSTI U EVROPI?

- Treba se napraviti detaljan plan zašto je smanjen broj rođenih beba, a iz mog iskustva srčane bolesti nisu zarazne. Na to ne možete da utičete, ali možete da prevenirate - rekao je Ristić.

Otkrio je neke od glavnih razloga za srčana oboljenja.

- Edukacija mora postojati od prvog razreda osnovne škole. Ishrana je jedna od glavnih faktora nastanka srčanih oboljenja. Punomasni sirevi, kajmak, pečenje, sve to utiče na životni vek građanina, a pušenje je jedan od glavnih razloga za razvoj kardiovaskulanih bolesti kao i ishrana - rekao je Ristić.

Kurir.rs

