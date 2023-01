U OVIM DELOVIMA SRBIJE OČEKUJU SE KIŠA I SNEG: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

danas do 11 stepeni

U Srbiji će ujutro biti oblačno i maglovito, a tokom dana malo toplije, sa sunčanim intervalima u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i u delovima Vojvodine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do četiri, najviša dnevna od sedam do 11 stepeni Celzijusa. Kiša se predviđa tokom noći na severu i zapadu, kao i ponegde u centralnim krajevima, a sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, dok će vetar biti u skretanju na severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će posle oblačnog, ponegde i maglovitog jutra, očekuje razvedravanje i toplije vreme sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od nula do tri, a najviša dnevna oko 10 stepeni Celzijusa. Uveče i tokom noći očekuje se naoblačenje, pred jutro slaba kiša, dok će vetar biti u skretanju na jugozapadni.

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima.

Vreme narednih dana

U subotu prolazno naoblačenje sa kišom povremeno se premešta od severa ka jugu Srbije. Na planinama iznad 800 mnv će padati sneg, a na severu Vojvodine se razvedrava tokom prepodneva, a popodne u većem delu severne Srbije. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 3°C u Užicu gde je moguća susnežica do 9°C na severu Vojvodine. Uveče Suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U nedelju suvo sa sunčanim intervalima i toplije od proseka. U ponedeljak i utorak toplo za ovo doba godine uz naoblačenje sa prolaznom kišom između ponedeljka i utorka. Počeće da duva umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar.

(Kurir.rs/Beta)