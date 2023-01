ALBANCI BI FALSIFIKATIMA OPET DA ŽIGOŠU SRBE! Danica Marinković za Kurir: I Hag je odustao od optužbi za Račak, VOKER JE ZLIKOVAC!

Nakon što je od tzv. vlade Kosova dobio 70.000 evra da objavi knjigu o Račku, bivši ambasador OEBS na Kosovu Vilijam Voker potvrdio je da već radi na njoj. On je rekao da je važno što je "Kosovo nova država u srcu Evrope" i da to ne bi bila "da se nije desio masakr u Račku i da međunarodna reakcija nije bila onakva kakva je bila, tako snažna".

foto: Kurir televizija

- To je donela vojna intervencija NATO, o kojoj tada niko nije ni razmišljao, a koja je rezultat reakcije posle masakra u Račku - izjavio je Voker i najavio da planira da učestvuje na obeležavanju godišnjice tog događaja 15. januara.

Dokazano i prihvaćeno

Namera Vokera i premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija je da ponovo pokrenu kampanju u kojoj će, služeći se montažom i falsifikatima, pokušati da obore dokazanu istinu o Račku i tako sakriju zločine terorista OVK, ocenjuju sagovornici Kurira.

Sudija Danica Marinković kaže da je decenijama ogorčena zbog laži koje se iznova i iznova podmeću i naglašava da je posebno boli to što neko i dalje dovodi u pitanje dokazanu istinu o "slučaju Račak".

foto: Happy TV

- Nemam reči šta rade. Zlikovci su se sve vreme služili lažima, rade to i dalje. Oni ne mogu ništa drugo da rade. Nisu vredni da o njima uopšte raspravljamo i komentarišemo. Nemoćna sam. Naša istina nikoga ne interesuje. Ogorčena sam, nemoćna, i ja i ova naša država. Nepravda me najviše boli. Dođe mi da vrisnem. Istina o Račku je utvrđena, dokazana. Hag je odustao od optuženja. Voker je bio špijun, prevarant i zlikovac i šta će on sad da piše? Mi smo skupili dokaze, dostavili ih Hagu i Hag je odustao od optužnice za pet ili šest Srba kojima se na teret stavljao Račak. Kod svih sam svedočila. Stvarno se postavlja pitanje da li je normalno ovo što rade i zašto baš sada. Gde su oni bili 24 godine? Ko je mene demantovao za 24 godine? Sad bi da falsifikuju dokumentaciju i naći će neke Albance da lažu, kao što sada hapse Srbe na KiM bez ikakvog dokaza. To nema nigde - poručuje naša sagovornica.

Sve detalje o slučaju Račak, kao i mišljenje sagovornika Kurira o čoveku čiji je izveštaj pokrenuo NATO agresiju na SRJ, saznajte u današnjem izdanju Kurira.

Kurir.rs

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS poklon - CRKVENI KALENDAR, plus dodatak TV Ekran

foto: Promo

Dnevne novine Kurir danas poklanjaju poster sa crkvenim kalendarom za prostu 2023. godinu plus dodatak TV Ekran.

U crkvenom kalendaru računanje vremena počinje od godine rođenja Isusa Hrista, koja se uzima kao godina novog stvaranja sveta. Kalendar koji se koristi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je julijanski i do 1919. godine bio je i zvanični kalendar države. Razlikuje se od gregorijanskog za 13 dana, koji su dodati radi izjednačavanja zimske kratkodnevice.

U pravoslavnom crkvenom kalendaru svaki dan se obeležava pomenom jednom od svetitelja, a nekima od njih posvećene su i krsne slave.

Po načelima i propovedanju Srpske pravoslavne crkve, svaki dan u kalendaru koji je obeležen crvenim slovom je neradni. Toga dana vernici ne obavljaju uobičajene poslove, sem onih vezanih za pripremu hrane, i odlaze u crkvu na bogosluženje.

U dodatku TV Ekran pročitajte:

Svetozar Cvetković: GLUMA JE ISTINA, SVE OSTALO JE LAŽ

Više od četiri decenije duga karijera ovog dramskog umetnika, koga trenutno gledamo u serijama “Mama i tata se igraju rata” i “Radio Mileva”, obeležena je brojnim zanimljivim ulogama

Mirjana Karanović: Nisam se dvoumila da li treba da igram Daru iz Jasenovca

Vaja Dujović: Odavno ne brojim koliko puta mi je Milan Marić bio partner