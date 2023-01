NOVA OPOMENA NADLEŽNIMA NAKON CURENJA AMONIJAKA U PANČEVU! Gradonačelnik Pirota: Moramo da se pozabavimo bezbednošću pruge

U naselju Topola kod južne industrijske zone u Pančevu sinoć oko 22.45 došlo je do curenja amonijaka iz auto-cisterne, a 10 osoba sa lakšim povredama prevezeno je u Opštu bolnicu Pančevo, od kojih su dve na kiseoniku, rečeno je u pančevačkoj Hitnoj pomoći.

Auto-cisterna je bila parkirana pored industrijskog koloseka koji nije javna pruga već industrijski kolosek koji pripada Azotari Pančevo.

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota ocenio je ovu situaciju, koja je, izgleda, postala učestala.

Uzrok problema

- Ja ne mogu da znam šta je bio uzrok problema, pruga, ili pretovar, tužilaštvo će se baviti time. Grad Pirot i štab za vanredne situacije isključivo je zainteresovan za zdravlje svojih građana. Cisterne moraju biti izmeštene iz grada Pirota i da grad Pirot više ne bude u medijskoj javnosti - rekao je Colić.

Dva smrtna ishoda

- Važna stvar je da se desila tehničko tehnološka nesreća curenja amonijaka iz cisterne, a ishod su bila dva smrtna slučaja u toku noći. Moram da kažem da do danjašnjeg trenutka grad, svim merenjima, od industrijske zone do kasarne, nije bio ugrožen - istakao je on.

05:59 U PIROTU I DALJE VANREDNA SITUACIJA!

Na snazi vanredna situacija u Pirotu

- Vanredna situacija podrazumeva sve rizike po zdravlje ljudi. Dok ne bude uklonjen svaki rizik, nećemo ukinuti vanrednu situaciju. Dok god su cisterne u položaju u kojem jesu, mi nismo u situaciji da kažemo da je gotova vanredna situacija. Sinoć je podignuta jedna cisterna, ostale su još dve. Vanredna situacija odnosi se samo na jedan deo grada. Kada smo videli da ne postoji rizik doneli smo odluku da se život odvija normalno, a da rizik postoji - ispričao je i upozorio:

- Ovo je opomena za sve nas. To je prolaženje opasnog materijala. Moramo da se pozabavimo bezbednošću pruge.

