PREDSEDNIK VUČIĆ O CRVENIM LINIJAMA SRBIJE PO PITANJU KiM: To su stvari o kojima ne možemo ni da razgovaramo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa specijalnim savetnikom Stejt departmenta Derekom Šoleom razgovarao o četiri ključne teme.

- Imali smo otvoren, iskren i sadržajan razgovor o četiri ključne teme - Kosovo i Metohija, bilateralni odnosi, situacija u regionu i Rusija-Ukrajina. Zahvaljujemo se što su insistirali na formiranju SZO. Neće biti jednostavno, ali dobro je da je sada potpuno jasno da ZSO mora da bude formirana - kazao je predsednik Vučić.

Rekao je da su naše crvene linije i da je tema razgovara bila i francusko-nemački predlog o Kosovu i Metohiji.

- Bilo kakav oblik formalnog i neformalnog priznanja ili ustapanja tzv. Kosovu mesta u UN je naša crvena linija, a to je deo plana. To su stvari o kojima ne možemo ni da razgovaramo. Da li će Amerika promeniti svoj odnos prema Kosovu (i Metohiji), neće. On (Šole) je juče pokazao poštovanje prema Srbiji. Ono što je dobra stvar, je da oni žele da čuju ono šta su očekivanja Srbije i Srba. Svi oni na kraju krajeva znaju, da je sve bilo izazvano jednostranim potezima Prištine - kazao je Vučić.

