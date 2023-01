UNAKAZILI SU ME! Išla sam da skinem grbicu, A DOKTOR MI JE ISKRIVIO CEO NOS! Prošla sam golgotu: Ispovest nove žrtve lekara (FOTO)

"Otišla sam kod doktora da skinem kvržicu na nosu, a oni su mi nos skroz iskrivili! Prošla sam golgotu, unakažena sam, a niko mi se čak nije ni izvinio, niti pokazao bilo kakvu saosećajnost! Plačem mesecima, od dana kad sam prvi put sela u njihovu stolicu."

Ovako za Kurir priča M. M. (41) iz Beograda, treća nezadovoljna pacijentkinja koja se javila našem listu. Ona je pročitala ispovest Maje Božović, kojoj su u ovoj klinici ubrizgali botoks koji se ne koristi za antiejdž, posle čega su joj spali mišići lica, kao i priču Lidije Trbojević, kojoj je doktor tamo ostavio otvorenu ranu zbog koje joj je pretila sepsa, a i nos joj je iskrivio.

Mučno iskustvo

I M. M. kaže da je njeno iskustvo mučno počev od dana kad je tamo otišla prvi put, 3. maja prošle godine.

- Imala sam privatno zdravstveno osiguranje preko firme i došla kod doktora Lazara Pajevića. Dogovorili smo se da mi sredi malu grbu na nosu, a kao dijagnozu je upisao polipozu, mada je pitanje da li je postojala. Kad sam došla na operaciju, nije me ni konsultovao šta ćemo raditi, zbrzao me je, uspavali su me, i operacija je urađena - priča ona.

Kaže, sedam dana je nosila poveze, a šok je usledio kad ih je skinula.

- Da bi podigao vrh nosa, on je sekao hrskavicu. To nije bio dogovor. Na moj nos dodali su neki vrh, sve je krivo. Bila sam upropašćena. Svi su to primećivali, i ljudi na ulici i ljudi oko mene. Odlazila sam tamo, molila da me prime, da urade korekciju. Ignorisali su moje molbe, govorili da nema termina čim mi čuju ime i prezime. Bila sam uporna i dobila termin za 7. decembar - priča ona. Kaže, tad je opet operisana, i nos je korigovan.

foto: Privatna Arhiva

Konačno se oglasila bolnica Tužićemo pacijentkinju Povodom optužbi pacijentkinje M. M. (41) kontaktirali smo sa Opštom bolnicom „Atlas“. Iako oni u prethodna dva slučaja nisu odgovarali na naša pitanja, sada su nam rekli da planiraju da tuže M. M., kao i da ni njen slučaj takođe neće dalje da komentarišu.

foto: Privatna Arhiva

Otkazali bez razloga

- I dalje nije to to. Vidi se da je nos kriv - priča pacijentkinja u suzama.

Tvrdi da su oni ignorisali njene pozive i otkazivali bez razloga termine, samo da je ne prime. Kaže i da su joj kad je pomišljala da potraži pravdu na sudu, svi govorili da je to nemoguće. Sada, posle dve operacije, navodi da ima ožiljke u unutrašnjosti nosa, koji se vide i spolja, i još uvek ne izgleda kako treba.

- Priče žena koje su prošle kao ja, a koje sam pročitala u Kuriru ohrabrile su me da se borim. Konsultovala sam se sa advokatom i pribaviću dokumentaciju da ih tužim. Da su mi prišli ljudski, da su hteli da isprave grešku, ne bih. Ovako ne želim da se ikome tako nešto desi. Jednu devojku sam tamo na licu mesta odgovorila od operacije, svaka žena mora dobro da razmisli.

Suzana Trajković

Bonus video

00:57 OVO SU RAZLOZI TRAGIČNIH ISHODA PLASTIČNIH OPERACIJA!