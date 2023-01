POZNATI METEOROLOG OBJAVIO MAPU, OVAJ CIKLON NAM DONOSI PRAVU ZIMU! Evo kog dana predviđa da će pasti sneg u celoj Srbiji (FOTO)

Iako su i novogodišnji i božićni praznici već za nama, pravu zimu gotovo da nismo osetili, a snega u Beogradu tek nije bilo.

Ipak, izgleda da će se to promeniti!

Meteorolog Ivan Risić za Kurir kaže da je pred nama najpre, od nedelje, 16. januara do 19. januara period u kom ponovo počinje znatno topliji period.

- Smena sunca i oblaka, koji će donositi sa sobom kišu. Vetar u okretanju na južni i jugoistočni, u utorak i sredu, 17. i 18. januara, biće u pojačanju u košavskom području i na planinama. Očekuje se postepeno topljenje snežnog pokrivača na planinama pogotovo ispod 1.500 m nadmorske visine. Dnevna temperatura u porastu tako da će se maksimalne temperature tokom ovog perioda kretati od 10 do 15 stepeni Celzijusa. Sredinom sledeće nedelje sa pojačanjem južnog vetra maksimalne temperature u zavetrini planina (takozvani fenski efekat) mogu biti koji stepen više - kaže Ristić.

Navodi, u noći između četvrtka i petka, 19. i 20. januara, hladan vazduh iz srednje Evrope koji je prošao prethodno kroz takozvana “Bečka vrata” stiže i do granica naše zemlje.

- U petak ujutru u zapadnoj i severnoj Srbiji kiša će preći u susnežicu i sneg. Do kraja dana ovo zahlađenje proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje, vetar u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura od 2 stepena na severozapadu i zapadu do 14 stepeni na krajnjem jugoistoku zemlje. Ova promena vremena označava takođe početak hladnijeg perioda koji će potrajati sve do kraja januara. Zbog zadržavanja visinskog ciklona i daljeg priliva hladnog vazduha za sledeći vikend, 21. i 22. januara, u celoj zemlji pretežno oblačno, hladno, povremeno sa padavinama, uglavnom susnežicom i snegom. Vetar slab i umeren severozapadni - ističe Ristić i dodaje da će se dnevna temperatura, bez nekog većeg kolebanja, u toku dana kretati između 0 i 4 stepena Celzijusa.

Od ponedeljka, 23. januara do samog kraja januara, vreme će se postepeno stabilizovati, navodi on, a padavine će prestati, ali će se zadržati hladno i pretežno oblačno vreme.

Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura od -5 do 0, a maksimalna od 0 do 5 stepeni Celzijusa.

