SRBI SE HVATAJU ZA GLAVU ZBOG MAJICA KOJE NE SMEJU DA SE PERU: Poznati dizajner otkrio u čemu je CAKA, liči na prevaru (FOTO)

Na majicama poznatih modnih brendova koje se prodaju u Srbiji sve češće se mogu videti etikete na kojima je precrtanom posudom s vodom naznačeno da ih ne treba prati!

U pitanju su odevni komadi koji koštaju između 2.990 i 6.290 dinara, a mogu se održavati samo nošenjem na hemijsko čišćenje! Ipak, dizajneri objašnjavaju da i ako neko opere majicu na čijoj etiketi stoji da je ne treba prati kod kuće, ni u mašini niti na ruke, ne mora da znači nužno da će se ona pri pranju raspasti, ali se tom oznakom proizvođač dodatno štiti od reklamacija.

Naime, pojedini korisnici društvenih mreža primetili su odeću sa oznakom da nije za pranje i u čudu to komentarisali, a neke žene se i hvatale za glavu jer su pazarile bluze koje bi nosile u svakodnevnim kombinacijama, ali ne mogu da ih održavaju...

- Živim u malom mestu i onlajn sam pazarila majicu koja je snižena sa 6.290 na 4.490 dinara. U pitanju je majica poznatog brenda, a videla sam da ne sme da se pere tek kad mi je stigla. U mom mestu nemam perionicu, tek kad idem do grada, koji je na 20 kilometara od mene, odnesem jednom godišnje kaput i jaknu. Nisam u prilici da nosim majicu na hemijsko, a ne znam ni šta ću s njom - priča za Kurir zbunjena čitateljka.

Navodi i da na etiketi bluze koju je pazarila stoji da je napravljena od mešavine prirodnih i veštačkih materijala, odnosno da u njenom sastavu ima viskoze, vune i spandeksa. Odeća koja je inače tog sastava može da se pere u mašini. Viskoza, doduše, mora da se pere na nižim temperaturama, ali se može održavati u kućnim uslovima.

Majice koje se ne peru foto: Printscreen

- Primetila sam da ovo nije jedini proizvod na kome stoji da ne sme da se pere. Još jedan proizvođač je naglasio na košulji, koja takođe nije jeftina, snižena je sa 4.999 na 2.990 dinara, da ne može da se pere, a sastavljena je 100 odsto od poliestera - navodi naša čitateljka. Ipak, ono što piše na etiketi pojedinih odevnih predmeta nije nužno i jedini način čišćenja, a odeća za koju piše da može samo na hemijsko može se oprati i kod kuće, uz oprez.

Modni dizajner Igor Todorović za Kurir kaže da nalepnica postoji kako bi se smanjio rizik od nepravilnog pranja odeće kod kuće.

Igor Todorović foto: Shutterstock, Kurir Televizija

- Veliki proizvođači to rade sve češće, tako se kompanije štite od povraćaja robe. Naši ljudi nisu navikli da nose stvari na hemijsko čišćenje, pa je mnogima ovo problem. Ipak, u inostranstvu je to kultura življenja. Kompanije se unapred ograđuju da ljudi ne bi vraćali stvari, navedu da neka tkanina neadekvatnim održavanjem može da se ošteti, ali to ne mora nužno da znači da će se ona raspasti ako se opere. Ipak, i ako se desi da se, na primer, neka majica uništi, kompanija se od toga unapred zaštitila - kaže Todorović.

Dakle, i ukoliko u mašinu ubacite majicu za koju je naznačeno da ne sme da se pere, ne mora da znači da će se uništiti. Ali ako se uništi - sami ste krivi.

Vodič za simbole na etiketama - Precrtana posuda s vodom - odeću nemojte prati kod kuće, već nosite na hemijsko čišćenje - Ruka u posudi s vodom - prati ručno na temperaturi do 40 stepeni - Brojke koje označavaju temperaturu u posudi s vodom - može se prati u veš-mašini do temperature navedene u oznaci - Jedna tačkica u posudi s vodom - pranje na nižoj temperaturi - Dve tačkice u posudi s vodom - pranje na srednjoj temperaturi - Tri tačkice u posudi s vodom - pranje na višoj temperaturi - Precrtana pegla - ne sme se peglati - Tačke u pegli označavaju temperaturu peglanja - jedna do 110 stepeni, dve do 150, tri do 200 stepeni - Kvadrat s krugom - dopušteno sušenje u sušilici - Tačkice u krugu su oznaka za temperaturu - jedna tačka znaci sušenje na niskoj temperaturi, a dve na normalnoj - Precrtani krug - odeća ne sme na hemijsko čišćenje - Precrtani trougao - odeća se ne sme prati i tretirati izbeljivačem - Trougao - odeća je pogodna za sredstva koja sadrže izbeljivač

